Niterói: as condições de higiene e conservação dos estabelecimentos também devem ser levadas em conta - Lucas Benevides

Niterói: as condições de higiene e conservação dos estabelecimentos também devem ser levadas em contaLucas Benevides

Publicado 02/04/2026 09:27

Niterói – Com a chegada da Semana Santa e o aumento no consumo de peixes e frutos do mar, a Divisão de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Niterói faz um alerta importante: é preciso redobrar os cuidados na hora da compra para evitar riscos à saúde. O órgão intensificou as orientações e reforça que a atenção do consumidor é fundamental para garantir alimentos seguros à mesa.

O chefe da Vigilância Sanitária, Francisco de Faria Neto, destaca que a escolha do pescado começa pela observação atenta no ponto de venda. “A população precisa redobrar a atenção na hora de comprar pescado. Características como olhos brilhantes, guelras vermelho-vivo e escamas firmes são sinais de que o peixe está fresco. Qualquer alteração pode indicar que o produto não está próprio para consumo”, alerta.

Além da aparência, as condições de higiene e conservação dos estabelecimentos também devem ser levadas em conta. Após a compra, o cuidado deve continuar. A recomendação é transportar o pescado em bolsa térmica, manter sob refrigeração e evitar deixá-lo fora da geladeira por muito tempo. Outra orientação importante é consumir o alimento o mais rápido possível ou mantê-lo congelado até o preparo, reduzindo o risco de contaminação.

Durante o período, as equipes da Vigilância Sanitária intensificam a fiscalização em mercados, peixarias e feiras livres da cidade para garantir o cumprimento das normas sanitárias. Em caso de irregularidades, a população pode denunciar pelo WhatsApp (21) 96955-1295 ou pelo e-mail vigilanciasanitaria@saude.niteroi.rj.gov.br , de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.

Confira as principais orientações da Vigilância Sanitária:

Prefira pescados mantidos sob gelo ou refrigeração adequada;

Em supermercados, verifique se os produtos estão em balcões frigoríficos;

Em feiras livres, observe se os peixes estão sobre gelo picado;

Evite produtos expostos ao sol, poeira ou insetos;

Fique atento à higiene dos manipuladores;

Não compre alimentos com odor forte ou desagradável;

Em produtos congelados, verifique a integridade da embalagem e a presença de cristais de gelo;

Confira sempre a validade e a procedência.