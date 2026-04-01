Niterói: espetáculos teatrais promovem reflexões sobre o passado e suas repercussões no presente para expor injustiças e desigualdades sociais - Clarissa Ribeiro

Niterói: espetáculos teatrais promovem reflexões sobre o passado e suas repercussões no presente para expor injustiças e desigualdades sociaisClarissa Ribeiro

Publicado 01/04/2026 07:19

Niterói - De 9 a 12 de abril, às 19h, o Centro de Artes UFF recebe dois espetáculos que giram em torno de figuras centrais da educação brasileira, e defendem um modelo de emancipação e inclusão social, convidando o público a se engajar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária: "Paulo Freire, o andarilho da utopia" e "Darcy Ribeiro, a pedagogia da pergunta". As montagens são assinadas pelo Grupo Off-Sina, que mistura em suas apresentações circo e teatro, e serão seguidas de rodas de conversas entre artistas e público.



Através do humor, da ironia e de elementos performáticos, os espetáculos promovem uma reflexão sobre o passado e suas repercussões no presente para expor injustiças e desigualdades. As narrativas encorajam o público a questionar as realidades instituídas e as estruturas sociais, políticas e educacionais, promovendo uma consciência crítica que pode levar à ação social. Através de suas obras, eles questionam a realidade e nos convidam a refletir sobre questões sociais, políticas, educacionais e culturais do nosso país.



Em "Paulo Freire, o andarilho da utopia", montagem que já encantou mais de 300.000 espectadores em 19 estados do Brasil e em países como Argentina, Chile e Uruguai, apresenta-se a trajetória e o legado do educador Paulo Freire, um dos mais influentes pensadores da educação no Brasil e no mundo. A peça destaca a amorosidade de Freire e sua crença na educação como ato de transformação social, enfatizando a importância do diálogo e da conscientização crítica. Através de uma abordagem lúdica, o espetáculo convida o público a repensar a educação como um ato de liberdade. A dramaturgia é de Junio Santos, a encenação de Luiz Antônio Rocha e a atuação é de Richard Riguetti.



Em "Darcy Ribeiro, a pedagogia da pergunta", reconstrói-se a identidade do Brasil sob a ótica do legado de Darcy Ribeiro, celebrando a diversidade cultural brasileira, de matrizes indígenas, africanas e europeias. O espetáculo, dirigido por Norberto Presta e protagonizado por Richard Riguetti, entrelaça memórias ancestrais e lutas sociais, propondo uma educação emancipadora. Os espectadores tornam-se coautores da encenação, participando ativamente da ordem das cenas, que dialogam com a resistência histórica e a busca por um Brasil mais inclusivo.



As vendas podem ser realizadas pelo site ingressosuff.com.br ou na bilheteria do Teatro da UFF - Rua Miguel de Frias n. 9, Icaraí, Niterói.



Serviço:

Paulo Freire, o andarilho da utopia

Data: 09 e 10 de abril de 2026 (quinta e sexta)

Horário: 19h

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Comédia (Circo Teatro)

Valores de ingresso: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia.



Darcy Ribeiro, a pedagogia da pergunta

Data: 11 e 12 de abril de 2026 (sábado e domingo)

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Comédia (Circo-Teatro)



Valores de ingresso: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia.