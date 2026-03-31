Niterói: "Não tenho dúvida que essa parceria vai ser uma inspiração também para outras cidades e para outras universidades." afirmou o prefeito - Lucas Benevides

Niterói: "Não tenho dúvida que essa parceria vai ser uma inspiração também para outras cidades e para outras universidades." afirmou o prefeito Lucas Benevides

Publicado 31/03/2026 18:57

Niterói – A Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF) lançaram, nesta terça-feira (31), a segunda edição do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA 2), com a assinatura do protocolo de intenções no Caminho Niemeyer. Nesta etapa, o programa contará com um investimento municipal de aproximadamente R$ 40 milhões, destinados ao financiamento de projetos que apresentem soluções para as metas do Plano Estratégico Niterói Que Queremos (2050) e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O PDPA 2 foi construído pelas equipes da UFF e da Prefeitura, com uma visão inovadora. Serão 40 milhões de reais, nos próximos três anos, investidos em pesquisa aplicada, alinhada ao plano estratégico da cidade. E, com isso, a sociedade vai ganhar mais qualidade de vida, mais prosperidade. E eu não tenho dúvida que essa parceria vai ser uma inspiração também para outras cidades e para outras universidades.” afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Fruto de uma parceria também com a Fundação Euclides da Cunha (FEC), o PDPA consolidou-se como um dos maiores programas de fomento à pesquisa aplicada e à inovação tecnológica do estado do Rio de Janeiro. A proposta agrega o conhecimento acadêmico produzido na universidade e os desafios de gestão pública do município.

“Investimento é essencial para a pesquisa, mas o grande diferencial de Niterói é a parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense, que permite aplicar o conhecimento científico na formulação de políticas públicas mais eficazes. A universidade não vem para ensinar, mas para somar, oferecendo soluções mais qualificadas para problemas complexos e contribuindo diretamente para melhorar a vida da população”, analisou o reitor da UFF, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega.

Entre as principais mudanças desta etapa estão a destinação de cerca de 95% dos recursos do programa para pesquisadores de instituições públicas, como UFF e IFRJ, e 5% para instituições privadas, além da atualização das faixas de financiamento com maior aporte por projeto. A Faixa A prevê investimentos entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, enquanto a Faixa B contempla valores de R$ 500 mil a R$ 1 milhão.

“Essa segunda fase do PDPA recebeu um aumento de valores porque achamos que as pesquisas, para chegarem em resultados relevantes, vão precisar de mais robustez, mas também estaremos dando mais suporte em cada pesquisa individualmente. O PDPA1 mostrou que, quando a universidade e a gestão pública caminham juntas, conseguimos transformar conhecimento em políticas públicas mais eficazes. Agora, com o PDPA 2, ampliamos esse compromisso, com mais recursos, mais integração e ainda mais foco em desafios reais de Niterói”, analisou a secretária Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício.

Também estiveram na cerimônia de assinatura, o presidente da Fundação Euclides da Cunha (FEC), Alberto Di Sabato; o diretor da Agência de Inovação da UFF, Ricardo Leal; a secretária de Direito Humanos, Claudia Almeida; a secretária da Mulher, Thaiana Ivia; e o consultor ambiental e climático da Prefeitura de Niterói, Axel Grael.

Primeira edição – O primeiro edital do PDPA foi lançado em 2020 e contou com um investimento de R$ 25 milhões. Na época, foram selecionados 87 projetos, distribuídos por sete Áreas de Resultado do Plano Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ) – 2033.