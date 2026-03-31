Niterói: apresentações gratuitas de artistas da cidade no Festival do MarDivulgação
Realizado pela Associação de Trucks e Feirantes (Atruf), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, o festival promete transformar o espaço em um ponto de encontro para quem aprecia boa comida, música ao vivo e o visual privilegiado da orla.
Durante os quatro dias de programação, o público poderá experimentar iguarias do mar preparadas na hora, com destaque para pratos à base de camarão, peixes frescos e paella feita ao vivo por cozinheiros especializados. Preparadas em grandes panelas, as receitas vão espalhar aroma e sabor pelo espaço. A proposta é valorizar a culinária ligada ao mar em um ambiente descontraído, onde o público pode circular, provar diferentes pratos e aproveitar o pôr do sol da região.
Além da gastronomia, a música ao vivo será uma das grandes atrações do festival. Os shows acontecem sempre no início da noite, criando uma atmosfera perfeita para quem deseja relaxar após um dia de praia. O repertório passeia por diferentes estilos da música brasileira — do samba ao pagode — com apresentações que prometem embalar o público com ritmos envolventes, percussão marcante e a energia típica das rodas musicais ao ar livre.
A proposta é que famílias, moradores e turistas aproveitem o feriado de Semana Santa em um ambiente agradável, que reúne gastronomia, cultura e música em um dos cenários mais bonitos da cidade. Com entrada gratuita, o Festival do Mar deve atrair quem busca boa comida, música e o clima agradável das noites de outono na orla de Piratininga.
Serviço
Data: 2 a 5 de abril
Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboágua), Piratininga
Sexta-feira (03/04) – Bloody Mary – 18h30 e 20h30
Sábado (04/04) – Nosso Samba – 18h30 e 20h30
Domingo (05/04) – Pagode do Ivanzin – 18h30 e 20h30
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