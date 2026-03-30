Niterói: stand da Neltur divulgou belezas da cidade em feira no Rio - Divulgação

Niterói: stand da Neltur divulgou belezas da cidade em feira no RioDivulgação

Publicado 30/03/2026 15:17

Niterói - A cidade de Niterói esteve presente na ExpoRio Turismo 2026, que aconteceu neste final de semana, do dia 26 a 29/3, no Complexo Lagoon, que reuniu milhares de visitantes nas atividades de Turismo, cultura e lazer e nas visitas aos diversos espaços de promoção turística, gastronomia, artesanato e negócios.

A participação de Niterói foi através da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), com um estande no local e uma equipe de monitores que divulgou as belezas da cidade, suas experiências e equipamentos turísticos.

A Diretora de Turismo da Neltur, Fábia Trentin, falou da importância do evento, que reuniu mais de 60, municípios e 700 expositores, destacando que, “além de agregar e permitir a troca de experiências da diversidade turística e cultural do RJ, divulgou Niterói como um dos principais destinos de turismo no Estado do Rio de Janeiro”. Ela ressaltou também a parceria com a Universidade Federal Fluminense, por meio da Casa da Descoberta.

O Evento foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), TurisRio e com apoio da Fecomércio e coparticipação do Sesc Rio.