Niterói: stand da Neltur divulgou belezas da cidade em feira no RioDivulgação
Neltur divulga Niterói na ExpoRio Turismo 2026
Empresa participou com um estande no local e uma equipe de monitores que divulgou as belezas da cidade
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Operação Verão remove centenas de equipamentos irregulares e reforça ordenamento nas praias
Fiscalização durante quatro meses resultou em apreensões na faixa de areia e em mais de 4 mil autuações no trânsito nas proximidades da orla
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