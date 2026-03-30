Niterói: iniciativa impactou positivamente o despejo de lixo e a limpeza nas regiões onde foi realizadaDivulgação
Projeto Bota Fora promove limpeza urbana e conscientização
Iniciativa começou em 2022 e já recolheu 57 toneladas de resíduos
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Limpa São Gonçalo tem reconhecimento sobre desenvolvimento urbano sustentável
Iniciativa da Secretaria de Conservação se destaca com soluções inovadoras com impacto social e ambiental
Festival Mulher tem debates sobre envelhecimento e protagonismo feminino
Evento foi aberto no sábado e segue neste domingo, com programação diversa no Teatro Popular Oscar Niemeyer
Rodrigo Neves participa da entrega de apartamentos do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim
Ao todo, 180 famílias serão beneficiadas com a entrega dos documentos e a regularização dos apartamentos, garantindo mais segurança jurídica e o direito à moradia digna
Niterói antecipa pagamento da Moeda Arariboia em abril
Crédito para as famílias beneficiadas vai ser feito na próxima quinta-feira, dia 2, antes da Páscoa
Alunos do Parque Esportivo do Caramujo conquistam bolsas integrais de ensino superior
Iniciativa reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social
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