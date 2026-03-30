Niterói: iniciativa impactou positivamente o despejo de lixo e a limpeza nas regiões onde foi realizada - Divulgação

Niterói: iniciativa impactou positivamente o despejo de lixo e a limpeza nas regiões onde foi realizadaDivulgação

Publicado 30/03/2026 12:19

Niterói - Com o objetivo de conscientizar a população com relação a descarte irregular de resíduos, a Prefeitura de Niterói deu prosseguimento ao Projeto Bota Fora. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou a 31ª edição do projeto, na comunidade do Jacaré, em Piratininga, e nas localidades do Cascarejo e de Salinas, em Jurujuba.

A campanha, promovida mensalmente, recolhe resíduos volumosos como móveis, eletrodomésticos, colchões, pneus e utensílios antigos, que são coletados pela Clin. As últimas ações recolheram, aproximadamente, 1,8 tonelada de resíduos. O projeto começou de forma experimental em 2022. Em 2024 passou a ocorrer regularmente. Desde o início do programa, foram recolhidas cerca de 57 toneladas de materiais.

A iniciativa impactou positivamente o despejo de lixo e a limpeza nas regiões, como destaca Victor da Silva Anchieta, comerciante do Jacaré. “Hoje em dia, os moradores comentam qual vai ser o dia do Bota Fora para descartar o lixo no dia certo da coleta. A conscientização dos moradores aumentou”, afirmou o comerciante.