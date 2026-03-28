Prefeito Rodrigo Neves: entrega de apartamentos para famílias no Viçoso Jardim - Evelen Gouvêa

Prefeito Rodrigo Neves: entrega de apartamentos para famílias no Viçoso JardimEvelen Gouvêa

Publicado 28/03/2026 19:13

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da entrega de 156 títulos de regularização fundiária do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim, neste sábado (28). A iniciativa integra as ações da Prefeitura para garantir o direito à moradia digna e segura e beneficia diretamente 180 famílias.

Na solenidade de entrega, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do título de regularização.

“Além de ter o apartamento, é muito importante ter o título de propriedade. A gente nunca sabe o que pode acontecer e, se algo acontecer, esse documento garante que o imóvel fique com a família. Me lembro que, no início do ano passado, quando lancei a obra e disse que entregaria os títulos, muita gente não acreditou. Foram anos de espera, mas, com o retorno da nossa gestão, montamos uma equipe que trabalha muito para tornar isso possível”, afirmou Rodrigo Neves.

As 156 famílias que receberam o título correspondem a mais de 86% das unidades do conjunto. As 24 unidades restantes já estão protocoladas e seguem em tramitação, com acompanhamento contínuo da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), que permanece à disposição para orientar e dar suporte às famílias.

“Estivemos aqui no ano passado entregando essas obras e, desde então, o prefeito nos determinou que a Secretaria de Habitação, junto com todas as demais secretarias, atuasse de forma integrada, priorizando tanto a construção de novas moradias quanto as ações de regularização fundiária. Estamos avançando com firmeza e velocidade nesse processo, e o que vemos hoje aqui é a coroação desse trabalho. Temos a felicidade de entregar títulos de propriedade desses apartamentos para famílias que aguardam desde 2011”, analisou a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha.

Um dos destaques da ação é o protagonismo feminino: 76 títulos entregues estão em nome de mulheres chefes de família. A medida reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção da equidade de gênero e o fortalecimento da autonomia das mulheres.

“É uma alegria estar aqui com vocês novamente, em uma data tão especial e aguardada há muito tempo. Sabemos da importância de ter a nossa própria casa, e é por isso que trabalhamos todos os dias: para garantir que todas as pessoas em Niterói tenham seus direitos garantidos. Nosso governo trabalha junto, de mãos dadas, para oferecer o melhor para a população”, ressaltou a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves.

A moradora Deigessi Nicolau espera o título de regularização desde 2011. Para ela, receber esse documento é uma conquista muito importante.

“Receber esse título hoje dá uma sensação de confiança. A gente, como morador, precisa saber que é realmente nosso. Depois de tantos anos de espera e de luta, chegou esse momento. Estou muito feliz, me sentindo, de fato, dona do que é meu”, destacou Deigessi.

Esperando há mais de 10 anos, a moradora Regina Pereira dos Santos, estava muito contente por receber o documento.

“Esse título é muito importante para mim, esse é o meu ouro, o único ouro que eu vou ter dentro de casa. Agora tenho a segurança de que é tudo meu, com documento, tudo certinho. Só tenho a agradecer”, concluiu Regina Pereira.