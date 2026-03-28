Niterói: homenagem teve soltura de balões biodegradáveis, distribuição de sementes de girassol e uma apresentação de dança do projeto Corpo em Movimento - Divulgação

Niterói: homenagem teve soltura de balões biodegradáveis, distribuição de sementes de girassol e uma apresentação de dança do projeto Corpo em MovimentoDivulgação

Publicado 28/03/2026 07:17

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta sexta-feira (27), de uma homenagem a uma das principais defensoras dos direitos das pessoas com deficiência: a ex-deputada estadual, ex-vereadora de Niterói e ex-secretária municipal de Acessibilidade Tânia Rodrigues, que morreu no dia 11 de fevereiro, aos 75 anos. O evento ocorreu no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). A atual coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues, filha de Tânia, também participou da cerimônia.

Durante a homenagem, o prefeito destacou a trajetória de Tânia Rodrigues e sua dedicação histórica às causas da inclusão e da acessibilidade na cidade e no estado do Rio de Janeiro. “Tânia era a melhor pessoa para reivindicar as lutas das pessoas portadoras de deficiência. Tinha coragem, firmeza e uma enorme capacidade de mobilização. Seu legado continuará inspirando políticas públicas de inclusão em Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

A primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura, também ressaltou a importância da atuação de Tânia para o avanço das políticas de acessibilidade e inclusão. “Nós preservaremos todo o legado de Tânia Rodrigues. Niterói continuará sendo referência como cidade inclusiva”, disse Fernanda Neves.

A cerimônia foi aberta pela vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan. A programação contou com a participação do Coral Vozes da Clin, da Companhia de Limpeza de Niterói, que emocionou o público com uma apresentação especial sob a regência do maestro Marcelo Sader. O repertório incluiu clássicos da música brasileira, como “Brincar de Viver”, de Guilherme Arantes; “Maria Maria”, de Milton Nascimento e Fernando Brant; e “Nasci Pra Sonhar e Cantar”, de Ivone Lara e Délcio Carvalho.

A homenagem teve ainda a soltura de balões biodegradáveis, distribuição de sementes de girassol e uma apresentação de dança do projeto Corpo em Movimento. O evento foi promovido pela Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura e pela Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e reuniu autoridades, familiares e representantes do movimento de pessoas com deficiência.

Referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, a médica neurologista Tânia Rodrigues teve uma trajetória marcada pela atuação política e pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ela também integrou conselhos e instituições nacionais ligados à pauta e participou do fortalecimento do movimento das pessoas com deficiência. À frente da Andef, apoiou projetos que contribuíram para o desenvolvimento do esporte paralímpico, incluindo iniciativas de apoio às atividades do Comitê Paralímpico Brasileiro.

