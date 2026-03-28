Niterói: Mercado São Pedro teve fiscalização da Vigilância Sanitária e não foram registradas infrações - Divulgação

Niterói: Mercado São Pedro teve fiscalização da Vigilância Sanitária e não foram registradas infraçõesDivulgação

Publicado 28/03/2026 07:00

Niterói - A Semana Santa está chegando e com isso a Vigilância Sanitária de Niterói tem intensificado a fiscalização do comércio de peixes e outros frutos do mar na cidade. Os agentes visitaram o tradicional mercado de peixe São Pedro, na Ponta d’Areia, para verificar as condições de higiene e sanitárias dos boxes e orientar sobre as exigências para a venda de pescados.

A secretária de Saúde, Ilza Fellows, falou sobre a importância da Vigilância Sanitária e da conscientização por parte dos comerciantes. “Esse é um trabalho essencial para garantir a qualidade do peixe e de outros alimentos. A equipe da Vigilância Sanitária já realiza ações periódicas e promover a conscientização dos comerciantes é fundamental”, afirma a secretária.

Na ação, os fiscais percorreram os boxes do estabelecimento e constataram que o local apresenta boas condições sanitárias, porém com pequenos detalhes a serem ajustados. Não foram registradas infrações. “Niterói tem uma tradição secular com o pescado e o Mercado São Pedro faz parte dessa história. Nós da Vigilância Sanitária temos um papel de fiscalizar para, dessa forma, garantir a qualidade do pescado na mesa dos niteroienses”, explica o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, Francisco De Faria Neto.

Ainda de acordo com o fiscal, as ações têm como objetivo educar tanto funcionários quanto a população. Quem prestou atenção nas orientações foi a diarista Sabrina dos Santos, 40 anos, que estava no mercado para comprar o peixe para a Semana Santa e elogiou a ação da Vigilância Sanitária. “É muito importante que tenha essa fiscalização da Vigilância Sanitária mesmo, isso dá mais segurança pra gente”, afirma Sabrina.

O síndico do Mercado de Peixe São Pedro, Paulo Roberto de Souza, também acompanhou a ação. “Essas orientações são muito importantes para a gente e essas vistorias só engrandecem o mercado”, elogiou Paulo Roberto.