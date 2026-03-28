Niterói: Mercado São Pedro teve fiscalização da Vigilância Sanitária e não foram registradas infraçõesDivulgação
Vigilância Sanitária de Niterói realiza fiscalização no Mercado São Pedro
Secretária de Saúde reforçou a importância da conscientização por parte dos comerciantes
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