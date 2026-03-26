Niterói: A secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins, destacou sua relação com Niterói e a relevância do evento - Claudio Fernandes

Niterói: A secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins, destacou sua relação com Niterói e a relevância do eventoClaudio Fernandes

Publicado 26/03/2026 16:08

Niterói - A cidade de Niterói foi sede do evento Circula MinC RJ, iniciativa do Ministério da Cultura que faz parte da Caravana Federativa e que percorre o país para fortalecer o diálogo entre gestores, artistas e representantes do setor cultural, promovendo a troca de experiências e o aprimoramento das políticas públicas de cultura.

A secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins, destacou sua relação com Niterói e a relevância do evento para o município. “Tenho uma ligação muito forte com Niterói e reconheço a cidade como uma referência nacional em políticas públicas de cultura. O município se destaca pela estrutura consolidada no setor, pela continuidade e estabilidade das ações ao longo dos anos, o que reforça a democracia e por servir como exemplo prático na implementação de iniciativas como o sistema municipal de cultura e as leis de incentivo. A Caravana Federativa amplia esse diálogo entre governo e sociedade civil”, afirmou Roberta Martins.

Realizado no Espaço Cultural Correios Niterói, o encontro reuniu autoridades, especialistas e agentes culturais para debater temas estratégicos, como a Política Nacional Aldir Blanc, o Sistema Nacional de Cultura e os mecanismos de fomento, incluindo a Lei Rouanet.

Para a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco, a realização do evento em Niterói foi fundamental para o fortalecimento das políticas culturais do município.

“A realização do Circula MinC em Niterói foi extremamente significativa para o fortalecimento da nossa política cultural. Receber uma iniciativa do Ministério da Cultura que promove o diálogo direto entre gestores, artistas e o setor cultural é uma oportunidade valiosa para avançarmos na construção de políticas públicas mais eficientes, democráticas e conectadas com a realidade dos territórios. Esse encontro nos permitiu trocar experiências, alinhar estratégias e aprofundar discussões fundamentais”, ressaltou Júlia Pacheco.

A programação contou com painéis, apresentações culturais e momentos de articulação institucional, criando um ambiente propício para a construção coletiva de soluções voltadas ao fortalecimento da cultura nos territórios.

A presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, destacou a importância da valorização da diversidade cultural no município e reforçou o papel das políticas públicas na ampliação do acesso e no reconhecimento das diferentes expressões culturais.

“É fundamental ampliar o olhar sobre a cultura, indo além das perspectivas tradicionais e reconhecendo as expressões que nascem nos territórios, especialmente nas periferias. A cultura está no cotidiano das pessoas, preserva memórias, atravessa gerações e constrói a identidade do nosso povo. É esse entendimento que orienta a construção de políticas públicas mais inclusivas, democráticas e representativas”, concluiu Micaela Costa.

Foto: Claudio Fernandes

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