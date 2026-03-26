Exposição: No Meio do Azul Havia um Futuro

Niterói: Cris Duarte expõe no Espaço Cultural dos CorreiosJulia Duarte
Nesse contexto, as obras constroem um olhar sobre o mar como um arquivo vivo. “A água traz memória, tensiona nosso olhar sobre a vida, recria e cria imaginários e futuros possíveis”, aponta a curadoria, que propõe a exposição como um espaço de reflexão coletiva. “Não é apenas sobre pensar a paisagem, mas, sobretudo, um espaço de reflexão para criarmos o futuro que desejamos.”
A mostra também marca um momento de consolidação na carreira de Cris Duarte, com o alinhamento entre sua produção artística e o ativismo ambiental. Idealizadora do projeto Cidades na Década do Oceano, reconhecido pela ONU, a artista atua como colaboradora da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.
Radicada em Niterói, sua relação com o mar atravessa toda a produção. “O mar é meu primeiro espelho e meu horizonte constante. Para mim, o oceano não é um cenário, é um organismo vivo do qual faço parte”, afirma. Na sua prática, pintar o azul é também um gesto de investigação e cuidado: “é um ato de autoconhecimento e de cuidado com a nossa origem”.
Ao articular arte e ciência, seu trabalho busca ampliar a percepção sobre a urgência ambiental. “Enquanto pesquisadores trazem dados sobre a saúde dos oceanos, eu busco trazer a empatia”, diz. Nesse sentido, sua produção atua como uma tradução sensível da ciência, “transformando a urgência da conservação em um desejo profundo de proteção”.
A escolha da pintura como linguagem também é central nesse processo. “Ela exige a pausa que o mundo atual perdeu”, afirma a artista, ao destacar a possibilidade de reunir, em uma mesma imagem, diferentes camadas do ambiente. Em uma das obras inéditas, por exemplo, “divido o espaço entre o esplendor de um pôr do sol e a explosão de vida subaquática”, criando uma visualidade que, segundo ela, busca “cicatrizar visualmente o que está ferido no meio ambiente”.
Sobre a artista
Cris Duarte é artista visual brasileira, residente em Niterói (RJ). Formada em Direito, com especialização em Direito Ambiental pela UERJ, desenvolve uma trajetória consistente nas artes visuais, com formação complementar em História da Arte, desenho e pintura. Sua produção autoral é marcada pela investigação das relações entre arte, natureza e oceano, consolidando-se como uma voz relevante no campo do ativismo ambiental por meio da arte. É idealizadora do projeto Cidades na Década do Oceano, reconhecido oficialmente pela ONU como parte das ações da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Visite https://linktr.ee/artecrisduarte
Serviço
Exposição: No Meio do Azul Havia um Futuro
Artista: Cris Duarte
Abertura: 4 de abril de 2026
Encerramento: 6 de junho de 2026
Local: Espaço Cultural Correios de Niterói
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481 – Centro – Niterói (RJ)
Visitação:
Segunda a sexta-feira: 11h às 18h
Sábado: 13h às 17h (exceto feriados)
Entrada gratuita
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