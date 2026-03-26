Niterói: parte da discografia de Ciribelli estará disponível para o público, incluindo álbuns em vinil - Divulgação

Niterói: parte da discografia de Ciribelli estará disponível para o público, incluindo álbuns em vinilDivulgação

Publicado 26/03/2026 12:53

Niterói - O pianista niteroiense Marvio Ciribelli se apresenta no próximo sábado, dia 28 de março, às 16h, na Fundação Avatar, em Niterói, em um concerto especial em comemoração aos 52 anos da instituição. A apresentação terá caráter beneficente, com entrada solidária mediante a doação de itens de uso cotidiano destinados à Casa Convívio Idosos (Fraternidade Anawin).



No palco, Ciribelli apresenta um repertório que transita por gêneros como choro, samba, bossa nova e baião, com forte influência do jazz — marca registrada de seu estilo. Ao lado do percussionista Cadu Pontes, no cajón, o músico interpreta composições autorais e arranjos de grandes nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Baden Powell e Chico Buarque.



Com 18 discos gravados, Marvio Ciribelli construiu uma trajetória sólida e reconhecida, marcada por uma linguagem musical própria e inconfundível. O pianista já se apresentou em importantes festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, na Suíça, e o Java Jazz Festival, na Indonésia, além de participar de eventos como o Jazz Plaza, em Havana, o Adelaide Fringe, na Austrália, e o Montreux Meets Brienz, nos Alpes suíços.



Sua formação musical traz influências diretas da efervescência da bossa nova e do samba-jazz, com destaque para mestres como Luiz Eça, do Tamba Trio, e Antônio Adolfo, do Trio 3D. Ciribelli também foi aluno do maestro húngaro Ian Guest, com quem compôs o choro ‘Era só o que faltava’. Outra referência importante em sua obra é o compositor Ernesto Nazareth.



Ao longo da carreira, o artista colaborou com nomes expressivos da música brasileira e internacional, como Ronaldo do Bandolim, Bibi Ferreira, Arthur Maia, Nilze Carvalho, Alex Malheiros e Mamão (do grupo Azymuth), além do cantor inglês John Lawton, da banda Uriah Heep, e dos músicos americanos Tom Bergeron e Michael Carney. Também atuou como produtor da cantora Thaís Motta por nove anos.



Durante o evento, parte da discografia de Ciribelli estará disponível para o público, incluindo álbuns em vinil e gravações realizadas ao vivo no Montreux Jazz Festival, além de um trabalho em parceria com a banda holandesa de rock progressivo Focus.



Serviço:



Data: 28 de março (sábado)

Horário: 16h

Local: Fundação Avatar – Niterói

Entrada: doação de itens de uso cotidiano (produtos de limpeza, papel higiênico, guardanapos, copos descartáveis, toalhas de papel, entre outros)





Informações pelo whatsapp: 21 97719 2210