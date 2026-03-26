Niterói: parte da discografia de Ciribelli estará disponível para o público, incluindo álbuns em vinilDivulgação
No palco, Ciribelli apresenta um repertório que transita por gêneros como choro, samba, bossa nova e baião, com forte influência do jazz — marca registrada de seu estilo. Ao lado do percussionista Cadu Pontes, no cajón, o músico interpreta composições autorais e arranjos de grandes nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Baden Powell e Chico Buarque.
Com 18 discos gravados, Marvio Ciribelli construiu uma trajetória sólida e reconhecida, marcada por uma linguagem musical própria e inconfundível. O pianista já se apresentou em importantes festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, na Suíça, e o Java Jazz Festival, na Indonésia, além de participar de eventos como o Jazz Plaza, em Havana, o Adelaide Fringe, na Austrália, e o Montreux Meets Brienz, nos Alpes suíços.
Sua formação musical traz influências diretas da efervescência da bossa nova e do samba-jazz, com destaque para mestres como Luiz Eça, do Tamba Trio, e Antônio Adolfo, do Trio 3D. Ciribelli também foi aluno do maestro húngaro Ian Guest, com quem compôs o choro ‘Era só o que faltava’. Outra referência importante em sua obra é o compositor Ernesto Nazareth.
Ao longo da carreira, o artista colaborou com nomes expressivos da música brasileira e internacional, como Ronaldo do Bandolim, Bibi Ferreira, Arthur Maia, Nilze Carvalho, Alex Malheiros e Mamão (do grupo Azymuth), além do cantor inglês John Lawton, da banda Uriah Heep, e dos músicos americanos Tom Bergeron e Michael Carney. Também atuou como produtor da cantora Thaís Motta por nove anos.
Durante o evento, parte da discografia de Ciribelli estará disponível para o público, incluindo álbuns em vinil e gravações realizadas ao vivo no Montreux Jazz Festival, além de um trabalho em parceria com a banda holandesa de rock progressivo Focus.
Serviço:
Horário: 16h
Local: Fundação Avatar – Niterói
Entrada: doação de itens de uso cotidiano (produtos de limpeza, papel higiênico, guardanapos, copos descartáveis, toalhas de papel, entre outros)
Informações pelo whatsapp: 21 97719 2210
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