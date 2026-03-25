Niterói: campanha segue diretrizes do Programa Nacional de Imunizações - Divulgação

Niterói: campanha segue diretrizes do Programa Nacional de ImunizaçõesDivulgação

Publicado 25/03/2026 19:00

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia, neste sábado (28), a Estratégia de Vacinação contra a Influenza. A data marca também o Dia D da mobilização no município. Neste primeiro momento, serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, e idosos com 60 anos ou mais.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca a importância da imunização. “A vacinação contra a Influenza é uma das principais estratégias para reduzir complicações, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. É fundamental que as pessoas desses grupos procurem uma unidade de saúde e se imunizem”, explica a secretária.

Neste sábado (28), todas as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de Família estarão de portas abertas das 08h às 17h.

A ação tem como principais objetivos reduzir casos graves da doença e diminuir internações e óbitos causados pelo vírus da Influenza. A vacinação é considerada a principal medida de prevenção, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

A campanha segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é atualizada anualmente e protege contra os principais vírus em circulação. Produzida com partículas inativadas, a vacina não causa gripe. Para se vacinar, é necessário comparecer às salas de vacinação apresentando os seguintes documentos:

Crianças: cartão de vacinação

Idosos: documento de identidade

Gestantes: autodeclaração de gestação

A vacina contra a Influenza pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização continuará a ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.