Niterói: evento na Sala Nelson Pereira dos Santos vai celebrar a entrega da Medalha Tiradentes à Marcelo Rubens Paiva - Divulgação

Niterói: evento na Sala Nelson Pereira dos Santos vai celebrar a entrega da Medalha Tiradentes à Marcelo Rubens PaivaDivulgação

Publicado 24/03/2026 21:58

Niterói - O escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva receberá, no dia 27 de março, às 18h30, a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A homenagem será entregue pela deputada estadual e presidente da Comissão de Cultura da Alerj, Verônica Lima, em cerimônia marcada pelo debate sobre memória e democracia, às vésperas do aniversário do Golpe de 1964.



A homenagem reconhece a trajetória de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar. A história da família se tornou um dos relatos mais marcantes sobre memória, justiça e direitos humanos no país.



Autor de obras importantes da literatura brasileira contemporânea, Marcelo Rubens Paiva transformou sua experiência familiar em reflexão pública sobre democracia e memória histórica. O livro Ainda Estou Aqui, que narra a luta de sua mãe, Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido, foi adaptado para o cinema pelo diretor Walter Salles.



O filme, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu reconhecimento em festivais e premiações internacionais, ampliando o debate público sobre memória, verdade e justiça no Brasil.



A escolha da Sala Nelson Pereira dos Santos para a cerimônia também reforça esse simbolismo. O cineasta Nelson Pereira dos Santos, que dá nome ao espaço, dedicou sua obra a retratar as contradições sociais e políticas do país, defendendo a liberdade artística e os valores democráticos.



Além da entrega da medalha, o evento contará com uma roda de conversa com o tema “Democracia e Cultura”, reunindo a própria deputada Verônica Lima, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o reitor da UFF, Antônio Cláudio Nóbrega, ampliando o debate sobre o papel da cultura na defesa democrática.



Para Verônica Lima, a entrega da honraria é também um gesto de compromisso com a memória e com a defesa da democracia. “Homenagear Marcelo Rubens Paiva com a Medalha Tiradentes é reconhecer uma trajetória que transformou dor em memória e memória em luta democrática. A história de sua família representa milhares de brasileiros que sofreram com a violência da ditadura. Em um momento em que a democracia precisa ser permanentemente defendida, reafirmar o ‘Ditadura Nunca Mais’ é uma responsabilidade coletiva”, afirma a deputada.



“A homenagem a Marcelo Rubens Paiva é, acima de tudo, um gesto de compromisso com a memória histórica do país. Não há democracia sólida sem verdade, sem justiça e sem o reconhecimento das violências cometidas pela ditadura”, afirma Marcelo Freixo. “Às vésperas de mais um aniversário do golpe de 1964, essa homenagem ganha um significado ainda mais forte, lembrar para que nunca mais se repita. Ditadura nunca mais não é uma frase de efeito, é um princípio civilizatório”, completa.



A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e reconhece personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade fluminense e ao país. A cerimônia será aberta ao público e deve reunir representantes da cultura, da política e da defesa dos direitos humanos.



SERVIÇO



Entrega da Medalha Tiradentes a Marcelo Rubens Paiva

Data: 27 de março

Horário: 18h30

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos