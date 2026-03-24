Niterói: o Clube oferecerá uma breve recepção, proporcionando um momento de convivência e integração entre participantes e as palestrantes - Divulgação

Niterói: o Clube oferecerá uma breve recepção, proporcionando um momento de convivência e integração entre participantes e as palestrantesDivulgação

Publicado 24/03/2026 10:51

Niterói - O Mês das Mulheres inspira uma roda de conversa aberta ao público, no Clube Central, nesta terça-feira (24), às 19h30, em Icaraí. O encontro terá dois temas atuais em debate: saúde e proteção. A dermatologista Fernanda Souza abordará a importância dos "Cuidados com a pele 50+", enquanto a presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Niterói, Renata Cardoso, falará sobre a "Segurança feminina".



Depois das falas das especialistas, o Clube oferecerá uma breve recepção, proporcionando um momento de convivência e integração entre participantes e as palestrantes Fernanda Souza e Renata Cardoso.

“Trabalhamos por dias melhores na nossa sociedade, onde o diálogo é fundamental. Queremos para nossas filhas um mundo saudável, sem desigualdades e violência”, diz o presidente do Central, Fernando Tinoco, ao lado da vice-presidente Fernanda Leal e da diretora da Mulher Isabela Rachide.



A programação no clube neste Mês da Mulher teve um aulão de hidroginástica com a professora Soraia Matos, incentivando o bem-estar e a autoestima. O encontro das sócias no 8 de março contou também com um show com as cantoras Débora Ojeda e Simone Santó na pérgula do Central.



No próximo dia 31, fechando o mês, as mulheres também serão homenageadas no Baile do Point do Idoso no Central. A festa vai das 14h às 19h, com música, dança, bingo e bolo para aniversariantes do mês. Sócios e cadeirantes não pagam. Os ingressos custam R$ 35.

