Niterói: evento integra o calendário esportivo da cidade e reforça a vocação local para os esportes de praia - Pedro Ely

Niterói: evento integra o calendário esportivo da cidade e reforça a vocação local para os esportes de praiaPedro Ely

Publicado 24/03/2026 07:14

Niterói - A cidade de Niterói se prepara para receber a 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia, um dos principais eventos esportivos da cidade, que acontece nos dias 28 e 29 de março, na Praia de Icaraí. As inscrições seguem abertas até quarta-feira (25), às 12h, pelo link: https://linktr.ee/cnvp

O evento já conta com mais de 400 atletas inscritos, consolidando-se como um dos maiores encontros da modalidade na região.

A competição será realizada no trecho entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva, com uma estrutura completa que contará com 10 quadras de competição e uma quadra central, grande destaque do evento, com jogos principais e locução oficial da dupla Maradona e Alex Sapo, referências no cenário do vôlei de praia.

Mais do que um torneio, o circuito foi planejado para proporcionar uma verdadeira experiência, reunindo esporte, entretenimento e convivência em um dos cenários mais emblemáticos do litoral fluminense.

O evento integra o calendário esportivo de Niterói e reforça a vocação da cidade para os esportes de praia, reunindo atletas de diferentes idades e níveis técnicos — de iniciantes a competidores experientes — promovendo integração, saúde e qualidade de vida.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o evento fortalece o acesso ao esporte na cidade: “Eventos como esse ampliam o acesso à prática esportiva e transformam a orla em um espaço de convivência, saúde e lazer para toda a população.”

O CEO da BlueMan, Michel Tauil, destaca a importância do projeto: “O circuito nasce para valorizar o vôlei de praia, que é parte da identidade brasileira, e ganha ainda mais força em um cenário tão emblemático como a orla de Niterói.”

A organização é assinada por Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, e Raphael Emilião, atleta e produtor de eventos esportivos, que desde 2022 vêm ampliando a estrutura e a visibilidade do torneio.

Categorias das disputas

O evento contará com categorias masculinas e femininas, divididas por idade e nível técnico:

• Sub-17 (juvenil)

• Adulto

• Master: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ e 63+

As disputas acontecem nos formatos de duplas e quartetos, com premiação para os três primeiros colocados de cada categoria.

Muito além do esporte

O público poderá aproveitar diversas ativações e experiências ao longo do evento:

• Quadra central com jogos de destaque

• Locução ao vivo com Maradona e Sapo

• Orla Recovery para atletas

• Área de expositores

• Praça de alimentação

• Slackline e atividades interativas

• Tenda acrobática do projeto Pendurados

• Sorteio de cooler BlueMan

Patrocínio, apoio e impacto social

O evento conta com patrocínio de BlueMan (patrocinador oficial), MedSênior e RAW. A Águas de Niterói participa como apoiadora, contribuindo para a realização do evento. Também apoiam o evento as marcas Pão e Etc, Flow Água de Coco e Trilhas da Amazônia, fortalecendo a experiência do público e dos atletas. A iniciativa conta ainda com a parceria do Instituto FASPAR, que atua com projetos voltados ao esporte, inclusão social e sustentabilidade, ampliando o impacto do circuito para além das quadras.

SERVIÇO

Evento: 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia

Data: 28 e 29 de março

Horário: A partir das 8h

Local: Praia de Icaraí (entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva)

Sorteio das chaves: quarta-feira à noite

Instagram: @circuitoniteroivp