Niterói: Operação Asfixia mirou ferros-velhos e interditou depósito clandestino de gás em São Lourenço e no Buraco do BoiLucas Benevides
Niterói chegou à 18ª etapa da Operação Asfixia
Ação teve foco no combate à receptação e crimes ambientais. Força-tarefa mobilizou órgãos municipais e estaduais para fiscalizar ferros-velhos e interdição de depósito clandestino
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