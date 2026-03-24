Niterói: Operação Asfixia mirou ferros-velhos e interditou depósito clandestino de gás em São Lourenço e no Buraco do Boi - Lucas Benevides

Niterói: Operação Asfixia mirou ferros-velhos e interditou depósito clandestino de gás em São Lourenço e no Buraco do BoiLucas Benevides

Publicado 24/03/2026 21:50

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), deflagrou nesta segunda-feira (23) a 18ª etapa da Operação Asfixia. A ação conjunta, que percorreu os bairros de São Lourenço e a região do Buraco do Boi, resultou na autuação de dois estabelecimentos e na descoberta de um depósito clandestino de botijões de gás. A iniciativa visa combater a receptação de materiais furtados e irregularidades administrativas que impactam a ordem pública.

A força-tarefa mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, secretarias de Meio Ambiente e Saúde (Vigilância Sanitária), Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), Segurança Presente, 12º BPM, 78ª DP e Corpo de Bombeiros (3º GBM). No Buraco do Boi, a operação localizou 24 botijões de gás armazenados ilegalmente em uma oficina. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) foi acionada e a Polícia Civil abriu procedimento para investigar crime ambiental e comercialização clandestina.

Os estabelecimentos foram autuados pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Vigilância Sanitária por condições insalubres e irregularidades documentais, recebendo um prazo de 30 dias para a completa adequação às normas municipais, sob pena de interdição definitiva.

“Niterói segue firme nas fiscalizações integradas e combate aos ferros-velhos clandestinos. Assim coibimos atividades ilegais e atingimos crimes graves ambientais, delitos contra a saúde pública, crimes de receptação e outros que atingem a ordem pública”, declarou Felipe Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Niterói.

O coordenador do Programa Segurança Presente, Thiago Martins, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos municipais e estaduais de segurança pública. “A ação conjunta entre a polícia e os órgãos do município é fundamental para fortalecer a fiscalização administrativa e a repressão à ilegalidade”.

A Operação Asfixia integra o Plano Municipal de Segurança de Niterói, unindo o poder de polícia administrativa da Prefeitura ao braço operacional das polícias estaduais. Desde sua implementação, a estratégia tem se mostrado eficaz na redução de furtos de mobiliário urbano e na identificação de crimes conexos, fortalecendo a presença do Estado em áreas sensíveis e promovendo a recuperação do espaço público.

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