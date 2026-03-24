Niterói: evento de celebração será no dia 26, às 15h, em Itacoatiara - Reprodução

Niterói: evento de celebração será no dia 26, às 15h, em ItacoatiaraReprodução

Publicado 24/03/2026 21:33

Niterói - Clássico das praias e presente na memória afetiva de gerações de niteroienses, o tradicional sanduíche natural agora é oficialmente patrimônio cultural de Niterói. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal por meio do Projeto de Lei nº 031/2025, que reconhece o alimento como patrimônio imaterial e gastronômico da cidade, e agora aguarda sanção da Prefeitura para entrar em vigor.



Para celebrar a conquista, será realizado um evento no dia 26, às 15h, em Itacoatiara. A programação inclui a entrega de homenagens a vendedores e vendedoras que, há décadas, mantêm viva essa tradição nas areias. A iniciativa é do mandato do vereador Sylvio Mauricio.

Entre os homenageados está Marcelo, do conhecido “sanduíche do Marcelo”, referência nas praias de Niterói há cerca de 40 anos. Figura central na consolidação desse símbolo cultural, ele receberá o título de cidadão benemérito durante o evento. “Fico muito feliz com esse reconhecimento. A gente tá há mais de 40 anos nas praias com o sanduíche natural, é disso que a gente vive, que sustenta nossa família e tantas outras

também. É muito bom ser visto como parte da história de Niterói”, afirma Marcelo.

Trabalhadores antigos do setor, que ajudam a sustentar essa tradição e fazem dela fonte de renda para diversas famílias, também serão reconhecidos com Moções de Aplausos.



Mais do que um alimento, o sanduíche natural representa um modo de vida ligado à praia, à economia popular e à construção coletiva da cultura de Niterói. “Esse reconhecimento é sobre as pessoas que construíram essa tradição ao longo do tempo. O sanduíche natural faz parte da história da cidade e da vida de quem frequenta nossas praias. Valorizar esses trabalhadores é valorizar a cultura popular de Niterói”, afirma o vereador Sylvio Mauricio.



O reconhecimento transforma em política pública aquilo que há décadas já é parte da identidade da cidade: uma tradição construída nas praias e mantida por quem vive do seu trabalho.