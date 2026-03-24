Niterói: prefeito destacou a importância do reconhecimento internacional e os avanços da política ambiental no município - Paulo Lima

Niterói: prefeito destacou a importância do reconhecimento internacional e os avanços da política ambiental no municípioPaulo Lima

Publicado 24/03/2026 07:09

Niterói - A cidade de Niterói foi premiada, pelo quinto ano consecutivo, com o selo “Tree Cities of the World”, concedido pela Arbor Day Foundation, em parceria com a Food and Agriculture Organization of the United Nations. A certificação reconhece os esforços da Prefeitura na gestão e no cuidado com suas florestas urbanas, contribuindo para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

Nos últimos anos, Niterói realizou o plantio de mais de 150 mil mudas, tanto em áreas urbanas quanto em espaços verdes. A cidade conta ainda com mais de 60 mil árvores catalogadas no Sistema de Gestão da Geoinformação (SiGeo), ferramenta que permite o monitoramento contínuo da arborização.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do reconhecimento internacional e os avanços da política ambiental no município. “O reconhecimento internacional reforça que Niterói tem uma política ambiental sólida e permanente. Hoje, mais de 50% do território do município é composto por áreas verdes protegidas, resultado do programa Niterói Mais Verde, instituído por decreto no meu primeiro mandato. Soma-se a isso um planejamento consistente que estruturamos ao longo dos últimos anos, com ações de recuperação e proteção ambiental. Esse trabalho mostra que é possível conciliar desenvolvimento urbano com preservação ambiental, garantindo mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), por meio do Arboribus — projeto de monitoramento da flora urbana — atua em vias públicas e praças, garantindo que cada árvore seja avaliada de forma criteriosa, considerando suas características e a interação com o ambiente urbano.

O levantamento realizado pelo SiGeo serve como base para o registro diário das atividades da Seconser. Com isso, cada árvore catalogada é constantemente atualizada de acordo com o manejo recebido. Entre as espécies presentes na cidade estão ipês rosas, ipês amarelos, pau-brasil, jacarandás, mimosos e pau-mulato.

A secretária de Conservação, Dayse Monassa, ressaltou o trabalho técnico realizado na cidade. “Esse reconhecimento também é fruto de um trabalho minucioso e contínuo de catalogação, monitoramento e cuidado com as árvores da cidade. Contamos com equipes técnicas qualificadas, com engenheiros, biólogos e especialistas que acompanham de perto cada indivíduo arbóreo. Esse cuidado permite que a arborização urbana seja planejada de forma segura, sustentável e integrada ao ambiente urbano”, destacou.

Equipes especializadas atuam diariamente no monitoramento das árvores, avaliando a necessidade de podas ou tratamentos botânicos, sempre com foco na saúde da vegetação e na segurança da população. São analisadas características como copa, altura, circunferência do tronco e estado fitossanitário, permitindo um diagnóstico completo de cada indivíduo arbóreo.