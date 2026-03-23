Niterói: a palestrante Marcia Cabral participa do evento em homenagem às mulheres - Divulgação

Niterói: a palestrante Marcia Cabral participa do evento em homenagem às mulheresDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:33





Um encontro pensado para conectar, inspirar e fortalecer mulheres do setor gastronômico, o projeto faz parte das comemorações do mês da mulher, sempre celebrado em março.



O evento contará com a palestra da empresária Danielle Lira, profissional que atua no segmento de restaurantes há mais de 15 anos. Ao longo da sua carreira, Danielle já contribuiu com dezenas de restaurantes como consultora, ajudando a estruturar operações, posicionamento e estratégias de venda. Danielle vai ministrar uma palestra com o tema “Os esquisitos vendem mais... intuição fora do padrão".



“Trata-se de um momento para trocar experiências, compartilhar trajetórias e criar novas conexões que impulsionam o empreendedorismo feminino”, diz Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ.



O encontro também contará com palestra de Márcia Cabral sobre “Seja uma empreendedora de destaque com branding pessoal". A convidada é Psicóloga Organizacional, Pós-Graduada em Recursos Humanos, Especialista em identificação e seleção de talentos para áreas estratégicas e operacionais, com mais de 25 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas. Também coleciona experiência em projetos de desenvolvimento humano e fortalecimento de pequenos negócios; além de facilitadora de workshops e oficinas voltadas ao desenvolvimento profissional, posicionamento no mercado e gestão de talentos.



Segundo pesquisa realizada recentemente pela FGV e Abrasel, a representatividade das mulheres e das pessoas pretas e pardas em ocupações informais no setor de Bares e Restaurantes tem aumentado ao longo do tempo. Em 2017, o percentual de mulheres era de 47% e o percentual de pessoas pretas e pardas era de 62% no setor informal. Atualmente as mulheres representam 51% e os pretos e pardos são 67% das pessoas empregadas informalmente no setor de Bares e Restaurantes.



O evento tem vagas limitadas e o cadastro deve ser feito pelo link



Para associadas, o networking é gratuito e investimento para não sócios é de R$ 200.



Sobre a Abrasel Leste Fluminense Niterói -No próximo dia 30 a Abrasel Leste Fluminense-RJ realiza o evento Network das Mulheres Associadas, especialmente para o público feminino, no restaurante Allori Cucina e Bar, localizado na Avenida Quintino Bocaiúva, 301, em São Francisco.Um encontro pensado para conectar, inspirar e fortalecer mulheres do setor gastronômico, o projeto faz parte das comemorações do mês da mulher, sempre celebrado em março.O evento contará com a palestra da empresária Danielle Lira, profissional que atua no segmento de restaurantes há mais de 15 anos. Ao longo da sua carreira, Danielle já contribuiu com dezenas de restaurantes como consultora, ajudando a estruturar operações, posicionamento e estratégias de venda. Danielle vai ministrar uma palestra com o tema “Os esquisitos vendem mais... intuição fora do padrão".“Trata-se de um momento para trocar experiências, compartilhar trajetórias e criar novas conexões que impulsionam o empreendedorismo feminino”, diz Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ.O encontro também contará com palestra de Márcia Cabral sobre “Seja uma empreendedora de destaque com branding pessoal". A convidada é Psicóloga Organizacional, Pós-Graduada em Recursos Humanos, Especialista em identificação e seleção de talentos para áreas estratégicas e operacionais, com mais de 25 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas. Também coleciona experiência em projetos de desenvolvimento humano e fortalecimento de pequenos negócios; além de facilitadora de workshops e oficinas voltadas ao desenvolvimento profissional, posicionamento no mercado e gestão de talentos.Segundo pesquisa realizada recentemente pela FGV e Abrasel, a representatividade das mulheres e das pessoas pretas e pardas em ocupações informais no setor de Bares e Restaurantes tem aumentado ao longo do tempo. Em 2017, o percentual de mulheres era de 47% e o percentual de pessoas pretas e pardas era de 62% no setor informal. Atualmente as mulheres representam 51% e os pretos e pardos são 67% das pessoas empregadas informalmente no setor de Bares e Restaurantes.O evento tem vagas limitadas e o cadastro deve ser feito pelo link https://forms.gle/TTBgu7sXA7YCkXk49 Para associadas, o networking é gratuito e investimento para não sócios é de R$ 200.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), é uma organização de cunho associativo empresarial que tem como missão representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar (AFL). Em sua atuação nacional, a instituição conta com mais de 30 mil estabelecimentos associados, que acompanham todas as ações e iniciativas da instituição, com debates, eventos e ações em apoio ao setor, apresentando pesquisas, tendências, serviços e orientações do mercado.



A Abrasel conta com cerca de 800 associados. E teve o início de suas operações em setembro de 2021. Desde então, a organização desenvolveu o mapeamento do setor de alimentação fora do lar na região leste fluminense, e pauta sua atuação em defesa dos interesses do segmento de bares e restaurantes, com diversas iniciativas como pesquisas, treinamentos, negociação de taxas com operadores de cartão, convênio com instituições parcerias para um melhor ambiente de negócios e protocolos que preservam o meio ambiente como programas de reciclagem de óleo de cozinha. Na região do leste fluminense, o setor de bares e restaurantes é um dos que mais geram empregos nos municípios. Inúmeras famílias dependem da rede de colaboradores que formam o setor, seja profissionais de copa, cozinha, garçom, maitres, gerentes, entregadores, além de inúmeros prestadores de serviços que atuam indiretamente para os estabelecimentos.