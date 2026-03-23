Niterói: Multicenter Itaipu reúne famílias em circuito de Páscoa - Divulgação

Niterói: Multicenter Itaipu reúne famílias em circuito de PáscoaDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:06

Niterói - Mais do que uma data comemorativa, a Páscoa vem se consolidando como um momento de conexão, afeto e construção de memórias entre gerações. Tradicional símbolo do período, o chocolate ultrapassa o papel de presente e se transforma em um gesto carregado de significado, refletindo uma busca crescente por experiências que vão além do consumo.

Em Niterói, esse movimento se traduz no comportamento dos consumidores, cada vez mais atentos a escolhas que expressem cuidados e intenção. Kits personalizados, produções artesanais e combinações criativas ganham espaço entre aqueles que desejam presentear de forma mais significativa. “O chocolate deixa de ser apenas um item e passa a representar um gesto”, destaca a lojista Rebeca Porto.

A data também segue como uma das mais relevantes para o varejo no primeiro semestre, acompanhando uma tendência de valorização do consumo afetivo e de experiências compartilhadas. Mais do que a compra em si, a Páscoa passa a incluir o passeio em família, a escolha conjunta e momentos de lazer, especialmente com as crianças.

Na Região Oceânica, o Shopping Multicenter Itaipu se consolida como um dos principais pontos de encontro para esse tipo de vivência, reunindo marcas tradicionais, opções artesanais e espaços voltados ao consumo no local. O empreendimento combina conveniência e lazer, fortalecendo o caráter afetivo da data.

Dentro desse contexto, práticas tradicionais voltam a ganhar destaque, como as brincadeiras temáticas que estimulam a interação entre famílias e resgatam memórias da infância. Como parte dessa proposta, o shopping promove a “Rota do Coelho”, um circuito interativo voltado para o público infantil, que acontece nos dias 28 e 29 de março, das 15h às 18h.

A ação convida as crianças a percorrer lojas participantes em busca de figurinhas para completar uma rota temática. Ao final do percurso, os participantes recebem um brinde, transformando o passeio em uma experiência lúdica e envolvente. Para participar, é necessário resgatar o cupom pelo aplicativo Clube+ Multicenter e retirar o card da atividade no balcão localizado no 2º piso, em frente à loja Reserva. Após completar o circuito, o brinde poderá ser retirado na loja Kopenhagen, no 1º piso.

Consolidada no calendário do empreendimento, a iniciativa reforça o papel da Páscoa como um momento de encontro e celebração, onde pequenos rituais, como brincar, presentear e compartilhar, ganham ainda mais significado.

Serviço

Rota do Coelho no Multicenter Itaipu

Datas: 28 e 29 de março

Horário: das 15h às 18h

Participação: resgate de cupom pelo aplicativo Clube+ Multicenter

Retirada do card: balcão no 2º piso, em frente à loja Reserva

Entrega do brinde: loja Kopenhagen – Multicenter Itaipu (1º piso)

Regulamento: disponível no aplicativo Clube+ Multicenter