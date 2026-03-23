Neltur: homenagem ao Mês das Mulheres com passeios que começaram no último domingo - Reprodução

Neltur: homenagem ao Mês das Mulheres com passeios que começaram no último domingoReprodução

Publicado 23/03/2026 11:55

Niterói - A Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) começou um projeto inédito, o “Turistando com elas”, exclusivamente para mulheres, com um “walking tour” (passeio a pé), que é uma forma imersiva de explorar, cidades, locais históricos e culturais.

O projeto “Turistando com Elas” teve sua primeira visita monitorada, no domingo, dia 22/3, com ponto de encontro no CAT do Caminho Niemeyer, e visitas ao MAC, Praça Araribóia, Reserva Cultural, Cantareira, Museu Janete Costa, Ilha da Boa Viagem, Campo de São Bento, Praça da República/Biblioteca Parque, Centro Cultural Cauby Peixoto e Horto do Fonseca. No final, um piquenique colaborativo em frente ao chafariz do Horto do Fonseca.

O próximo passeio será nesta terça-feira, dia 31 de março, às 9h, tendo como ponto de encontro o CAT Araribóia, na Praça Araribóia, centro de Niterói.

A proposta da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, é promover o potencial turístico de Niterói para grupos de mulheres, valorizando a história, os equipamentos modernos, os patrimônios históricos e sua beleza natural.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site: http://www.visit.niteroi.br/turistando-com-elas . Informações: WhatsApp (21) 3611-3828.

As mulheres cada vez o protagonismo na indústria do Turismo. No mundo, turismo gera 126 milhões de empregos femininos e, no Brasil representam cerca de 40% da força de trabalho no turismo global. Ainda no Brasil, elas influenciam ou decidem cerca de 70% das decisões de viagem e representam cerca de 53% dos turistas de lazer no País.

