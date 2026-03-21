Niterói: manhã de informação, confraternização e celebração do mês das mulheres - Divulgação

Niterói: manhã de informação, confraternização e celebração do mês das mulheresDivulgação

Publicado 21/03/2026 11:59

Niterói - Colaboradoras de todos os setores da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) se reuniram no Caminho Niemeyer, nesta sexta-feira (20), para uma manhã de informação, confraternização e celebração do mês das mulheres. No encontro, foram apresentadas as integrantes do Comitê "Clin por Elas", criado para promover ações institucionais voltadas à valorização, proteção, desenvolvimento e fortalecimento da participação das mulheres.

“A Clin conta com 927 colaboradoras, que representam 39% dos funcionários. Esta iniciativa se propõe a promover equidade, transformar a realidade e valorizar as mulheres no ambiente de trabalho”, comentou a diretora de Administração e Recursos Humanos da empresa, Anna Velasco, que chamou ao palco as integrantes do Comitê: Fabielle Guimarães (presidente), Aline Onofre de Souza Soares, Ana Paula Rocha da Costa Silva, Bárbara Chataignier, Cleide Souza Freire Victorio, Juliana Freitas de Souza e Valéria Valle de Souza Rollemberg.

Em nome do Comitê, a gerente de Serviço Social, Fabielle Guimarães, convocou as mulheres da empresa a estarem unidas no mesmo propósito.

“Hoje, as mulheres da Clin têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que os homens. Para continuar este trabalho e alcançar novos avanços, é fundamental que o Comitê tenha a participação de todas as colaboradoras”, defendeu. Fabielle adiantou que facilitar o acesso às informações e à rede de proteção e valorização das mulheres disponíveis em Niterói é um dos objetivos desta iniciativa.

O coral Vozes da Clin, regido pelo maestro Marcelo Sader, abriu o evento com uma apresentação especial das músicas Brincar de Viver, imortalizada por Maria Bethânia, e Nasci pra Sonhar e Cantar, composição de Dona Ivone Lara.

Coube ao presidente da Clin, Acílio Borges, abrir as falas do evento, reforçando a importância deste tipo de iniciativa para a sociedade como um todo.

“Todos os dias, o noticiário nos traz notícias tristes de violência contra a mulher. Aqui em Niterói, felizmente, temos políticas públicas de proteção eficientes, mas é preciso fortalecer este trabalho em todas as oportunidades”, comentou.

Na sequência, foi apresentado um vídeo, produzido pela própria Clin, que mostrou um pouco da rotina de diversas mulheres e reforçou a rede de apoio interno oferecida.

Após a apresentação do Comitê “Clin por Elas”, foi formada a mesa de debates, composta pela psicóloga Ana Carolina Pereira, da equipe técnica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; pela assistente social Rosângela Pereira, também da equipe técnica do MPRJ; e pela coordenadora do Eixo de Ações “Étnico-Raciais” e de Diversidade da Secretaria da Mulher de Niterói, Ana Cristina Duarte. As palestras abordaram os papéis sociais de homens e mulheres, o ciclo de violência de gênero, o avanço das leis de proteção, entre outros temas relevantes.

Também deixaram mensagens e informações relevantes para as colaboradoras da Clin a diretora jurídica Verônica Braz e a assessora Ana Lúcia Fernandes, representando a primeira-dama do município, Fernanda Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura e coordenadora do programa “Niterói por Elas”.

Ao final, o grupo encerrou as atividades em clima de festa com as canções Maria Maria, um verdadeiro hino às mulheres brasileiras, e o samba Força da Imaginação, também de Dona Ivone Lara. Na saída, um buffet foi oferecido a todas as participantes.

“Tirei um ótimo proveito deste evento, foi muito importante para nós. Eu mesma tomei conhecimento sobre várias leis de proteção que não sabia. A Clin está promovendo a inclusão e valorizando as mulheres cada vez mais”, comentou Alcione Fernandes Melegari, gari do 15º Distrito de Limpeza Urbana da Clin.