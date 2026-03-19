Niterói: Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede é um equipamento público da Secretaria Municipal de Educação - Leonardo Fonseca

Niterói: Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede é um equipamento público da Secretaria Municipal de EducaçãoLeonardo Fonseca

Publicado 19/03/2026 18:35

Niterói – O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede será palco da fase de grupos da CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 de Futsal Feminino, entre os dias 21 e 25 de março. A competição internacional reúne equipes de toda a América do Sul em uma iniciativa voltada à formação e ao desenvolvimento do futsal feminino desde a base.

A competição contará com 10 equipes representantes das associações-membro da CONMEBOL, com delegações de países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela, divididas em Zona Norte e Zona Sul. Durante a fase de grupos, as equipes se enfrentam, com cada time disputando quatro partidas. Ao todo, serão realizados 25 jogos, reunindo cerca de 100 atletas e 40 integrantes de comissões técnicas.

A Liga Evolución possui um formato diferenciado: na etapa nacional, as meninas atuam por seus clubes de origem. Já na fase sul-americana, passam a representar seus países, vestindo as cores das seleções, embora não integrem oficialmente as equipes nacionais. A proposta valoriza a formação esportiva e a vivência internacional desde cedo.

Para além da competição, o torneio tem como foco o desenvolvimento integral das atletas, incentivando a participação de meninas no esporte e promovendo valores como respeito, inclusão, fair play e convivência. Um dos destaques é o Terceiro Tempo, momento fora de quadra dedicado ao diálogo, à troca de experiências e ao fortalecimento emocional das jogadoras.

“O CT Niterói Joga em Rede é um espaço que integra esporte e educação, e receber uma competição como essa reforça o nosso compromisso com a formação integral das nossas crianças e jovens. É também uma oportunidade de incentivar o protagonismo das meninas no esporte e ampliar horizontes por meio de experiências como essa”, destacou o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques.

A competição não prevê um campeão único, reforçando seu caráter formativo. Além do desempenho esportivo, as equipes também são avaliadas por meio do Ranking Evolução, que considera atitudes como disciplina, respeito e espírito esportivo. A realização é da CONMEBOL, com organização local da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Niterói Joga em Rede - O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede é um equipamento público da Secretaria Municipal de Educação, voltado à formação de estudantes da rede municipal por meio do esporte. Inaugurado em 2024, o espaço conta com estrutura de alto padrão, incluindo quadra poliesportiva oficial, arquibancada para cerca de duas mil pessoas, arena multiuso e academia de alto rendimento. No local, os estudantes-atletas têm acesso a treinos de alta performance e acompanhamento com equipe multidisciplinar, incluindo preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapia e apoio psicológico, reforçando o compromisso com a formação integral. O espaço faz parte do programa Niterói Joga em Rede, uma política pública que articula esporte e educação em toda a rede municipal. A iniciativa começa nas aulas de educação física nas escolas, onde são identificados os talentos que podem ser encaminhados ao Centro de Treinamento para um desenvolvimento esportivo mais avançado.



Programação – Fase de Grupos (Niterói)



21/03 (sábado)



13h30 – Pinocho (ARG) x Liverpool FC (URU)

15h00 – Olimpia (PAR) x Seleção Valle (COL)

16h30 – ULA FC (VEN) x Liga Univ. de Quito (EQU)

18h00 – Univ. de Deportes (PER) x Col. Alonso de Ercilla (CHI)



22/03 (domingo)



13h30 – Nikelados (BOL) x Pinocho (ARG)

15h00 – Col. Alonso de Ercilla (CHI) x Olimpia (PAR)

16h30 – Univ. de Deportes (PER) x Liga Univ. de Quito (EQU)

18h00 – Daminhas da Bola (BRA) x ULA FC (VEN)



23/03 (segunda-feira)



13h30 – Pinocho (ARG) x Liga Univ. de Quito (EQU)

15h00 – Liverpool FC (URU) x Seleção Valle (COL)

16h30 – Liga Univ. de Quito (EQU) x ULA FC (VEN)

18h00 – Seleção Valle (COL) x Daminhas da Bola (BRA)



24/03 (terça-feira)



13h30 – Liverpool FC (URU) x Nikelados (BOL)

15h00 – Pinocho (ARG) x Col. Alonso de Ercilla (CHI)

16h30 – Seleção Valle (COL) x Liga Univ. de Quito (EQU)

18h00 – Daminhas da Bola (BRA) x Univ. de Deportes (PER)



O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.





