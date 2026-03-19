Niterói: Instituto Casa da Utopia realiza corrida contra o feminicídio - Divulgação

Niterói: Instituto Casa da Utopia realiza corrida contra o feminicídioDivulgação

Publicado 19/03/2026 16:34

Niterói - A cidade de Niterói recebe, no dia 29 de março de 2026, a 1ª Corrida e caminhada de Niterói Contra o Feminicídio – “Ele Não Vai Mudar! Não Deixe Apagar Seu Brilho”, iniciativa que integra as ações do mês das mulheres e reforça a importância da mobilização social no enfrentamento à violência de gênero.



A corrida tem como objetivo promover a conscientização da população, estimular o debate público e fortalecer uma cultura de respeito, cuidado e prevenção à violência contra as mulheres. Mais do que uma atividade esportiva, o evento se propõe como um ato simbólico e coletivo em defesa da vida das mulheres.



Organizada pelo Instituto Casa da Utopia, a Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói convidam a sociedade civil a ocupar o espaço público para reafirmar que o enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade de todos.



“Acredito que a corrida seja uma maneira de atingir a sociedade para além dos movimentos organizados. A luta das organizações segue sendo um farol para as mobilizações. Porém há toda uma sociedade com quem precisamos dialogar. O esporte atinge para além das nossas redes. Incentivar a prática do esporte nos lembra que nossa luta é para além da sobrevivência. Queremos nossas mulheres em movimento, se cuidando e se amando.”, Diz Walkiria Nictheroy, coordenadora do evento.



A realização da corrida acontece em um contexto alarmante. O Brasil registrou recorde de feminicídios em 2025, com 1.470 casos contabilizados entre janeiro e dezembro, segundo dados do Ministério da Justiça, uma média de quatro mulheres assassinadas por dia. No estado do Rio de Janeiro, o cenário também evidencia a gravidade da violência de gênero. De acordo com o Observatório Judicial de Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entre janeiro e novembro de 2025 foram proferidas 68.743 sentenças relacionadas à violência doméstica, número 6,57% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Nesse intervalo, foram concedidas 30.934 medidas protetivas de urgência em todo o estado.



Diante desses dados, a corrida surge como uma ação de sensibilização e engajamento social, reforçando a necessidade de políticas públicas, prevenção e participação ativa da sociedade no combate à violência contra as mulheres.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link oficial do evento. Os kits dos participantes serão retirados no Instituto Casa da Utopia, em data a ser divulgada.



Serviço:

