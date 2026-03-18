Niterói: "Estamos substituindo os últimos ônibus que atendem à região do Caramujo e do Morro do Céu", disse o prefeito Rodrigo Neves Claudio Fernandes
Niterói alcança 100% da frota de ônibus climatizada
Prefeito Rodrigo Neves acompanhou a substituição dos últimos veículos sem ar-condicionado, no Caramujo
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Niterói lança projeto Empreende Viradouro para capacitar mulheres e jovens
Iniciativa em empreendedorismo, tecnologia e games prevê incubação de 120 negócios liderados por mulheres e 15 estúdios de games, com capital semente de até R$ 8 mil
Niterói lidera ranking internacional e é apontada como a cidade mais amiga da bicicleta da América Latina
Reconhecimento é em função das políticas públicas e investimentos em mobilidade feitos pela Prefeitura
Neltur abre inscrições de curso para qualificar mulheres no setor de turismo
Projeto é destinado a 40 mulheres, com prioridade para aquelas em situação de violência
Niterói já tem mulher trans à frente da Comissão da Mulher
Há dois anos a vereadora Benny Briolly — primeira mulher trans eleita e reeleita no estado do Rio — preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Deputado Vitor Junior cobra melhorias no serviço do catamarã de Charitas
Parlamentar reforça importância do transporte para Niterói
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