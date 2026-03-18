Niterói: "Estamos substituindo os últimos ônibus que atendem à região do Caramujo e do Morro do Céu", disse o prefeito Rodrigo Neves - Claudio Fernandes

Niterói: "Estamos substituindo os últimos ônibus que atendem à região do Caramujo e do Morro do Céu", disse o prefeito Rodrigo Neves Claudio Fernandes

Publicado 18/03/2026 21:17

Niterói - A cidade de Niterói alcançou100% da frota de ônibus climatizada, consolidando um avanço importante na qualidade do transporte público municipal. Nesta quarta-feira (18), o prefeito Rodrigo Neves participou do evento que marcou a substituição dos dois últimos ônibus sem ar-condicionado em circulação na cidade, que operavam na linha 26 (Caramujo x Centro).

Com a renovação, os cerca de 530 ônibus que circulam no município passam a contar com sistema de climatização, tornando Niterói o primeiro município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a atingir 100% da frota com ar-condicionado. A medida representa um ganho significativo de conforto, especialmente em dias de altas temperaturas, além de contribuir para a melhoria da experiência dos usuários no transporte coletivo.

“Estou aqui hoje no Caramujo, um bairro muito querido da Zona Norte. Estamos substituindo os últimos ônibus que atendem à região do Caramujo e do Morro do Céu. Além disso, adquirimos 39 novos veículos e estamos retomando, após quatro anos, desde o período da pandemia, a circulação noturna das linhas 49 e 62, que vão beneficiar diretamente os moradores dessa região”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A linha 49, que conecta o Centro de Niterói às regiões do Caramujo e Fonseca, e a linha 62, com itinerário Fonseca x Charitas (via Caramujo), voltam a circular também após as 23h, ampliando as opções de deslocamento para a população.

“Com a climatização total da frota, garantimos mais dignidade e conforto para moradores e trabalhadores do Caramujo, que passam a se deslocar diariamente em ônibus com ar-condicionado. Niterói está entre as poucas cidades do Brasil a alcançar esse padrão, resultado de planejamento e investimento contínuo na melhoria do transporte público”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier.

Para marcar o momento de substituição dos ônibus, o prefeito Rodrigo Neves percorreu o trajeto da linha 26 do Caramujo até o Terminal Rodoviário João Goulart, em um dos novos ônibus, acompanhado do secretário Renato Barandier; da secretária municipal de Direitos Humanos, Cláudia Almeida; do subsecretário de Promoção da Igualdade Racial, Oto Bahia; da coordenadora do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), Sheila Bahia; além de moradores da região.

Fotos: Evelen Gouvêa e Cláudio Fernandes (nome no arquivo)