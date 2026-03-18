Niterói: proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltadas para as mulheres - Divulgação

Niterói: proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltadas para as mulheresDivulgação

Publicado 18/03/2026 19:25

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) está com inscrições abertas para o Projeto “Elas no Turismo”, que tem como objetivo a qualificação profissional de mulheres para atuação no setor do Turismo e Hotelaria.



Serão oferecidas 40 vagas. Deste total, 20 vagas para Atendimento Hospitaleiro, mais Camareira e Técnica de limpeza e Arrumação. As outras 20 vagas são para Atendimento Hospitaleiro, mais café da manhã de hotel. O edital sobre as normas do Projeto e como se inscrever foram publicadas hoje, terça-feira, dia 17/3, no Diário Oficial do município. As inscrições podem ser feitas através do site: www.niteroi.rj.gov.br/elasnoturismo . O período de inscrições será de 17 de março a 07/04/2026.Serão oferecidas 40 vagas. Deste total, 20 vagas para Atendimento Hospitaleiro, mais Camareira e Técnica de limpeza e Arrumação. As outras 20 vagas são para Atendimento Hospitaleiro, mais café da manhã de hotel.

A proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltadas para as mulheres, bem como às estratégias de qualificação da mão de obra turística. O projeto atua diretamente na redução de desigualdades, ao priorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando suas oportunidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

O projeto é destinado a 40 mulheres moradoras de Niterói, com prioridade para aquelas em situação de violência, atendidas nos Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), de Niterói, também especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico e/ou beneficiárias da Moeda Arariboia.

O projeto “Elas no Turismo” é uma iniciativa da Neltur, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, com o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado – EPTC, a Secretaria Municipal da Mulher – SMMU, com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES e com o Matiz Niterói Design Hotel, que tem como objetivo promover a qualificação profissional de mulheres para atuação no setor turístico de Niterói, aliando desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo local e inclusão social.

Além da capacitação técnica, o projeto prevê a concessão de auxílio financeiro de natureza indenizatória, a ser pago pela Neltur às participantes regularmente matriculadas e frequentes, com a finalidade exclusiva de subsidiar despesas com transporte e alimentação nos dias de atividades presenciais.

O auxílio possui caráter complementar, não remuneratório, e será concedido mediante cumprimento dos critérios de frequência mínima e demais condições estabelecidas em instrumento próprio e no Edital de Chamamento Público correspondente.

As aulas acontecerão na Escola de Gastronomia Popular Nédio Mocellin, no bairro do Fonseca, e no Matiz Niterói Design Hotel, em Icaraí, ambos fornecerão as estruturas para as aulas práticas de gastronomia, arrumação, hospitaleiro e limpeza dos quartos e dependências hoteleiras.

