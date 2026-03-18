Niterói: transporte aquaviário é concedido pelo Governo do Estado e a indicação confirma a necessidade de fiscalização e ampliação da operação - Divulgação

Niterói: transporte aquaviário é concedido pelo Governo do Estado e a indicação confirma a necessidade de fiscalização e ampliação da operaçãoDivulgação

Publicado 18/03/2026 19:16

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) solicitou ao Governo do Estado providências urgentes para a melhoria do serviço de transporte aquaviário na linha Charitas-Praça XV. O parlamentar apresentou, nesta quarta-feira (18), na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), indicação legislativa com pedido neste sentido.

A medida ocorre diante do aumento expressivo de reclamações recebidas de usuários nas últimas semanas, que relatam atrasos frequentes, falhas no funcionamento das embarcações e desrespeito aos horários.

Vitor Junior enfatiza que a linha Charitas-Praça XV é estratégica para a mobilidade de Niterói, sendo responsável por reduzir significativamente o fluxo de veículos em importantes vias da cidade, como a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, além de oferecer uma alternativa mais rápida e sustentável de deslocamento, principalmente para os moradores da Região Oceânica.

O deputado reforça que, há cerca de um ano, a Prefeitura de Niterói, na gestão do prefeito Rodrigo Neves, garantiu a implementação de política pública de redução tarifária, viabilizada com apoio institucional do Município, ampliando o acesso da população ao serviço e contribuindo para um aumento superior a 100% na demanda de passageiros.

“Com o aumento da demanda, é fundamental que o serviço acompanhe esse crescimento, com qualidade, regularidade e respeito à população”, destaca o deputado Vitor Junior que participou da articulação com a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado para a redução das tarifas das barcas e do catamarã.

O parlamentar cita ainda que o transporte aquaviário é concedido pelo Governo do Estado, e a indicação confirma a necessidade de fiscalização e ampliação da operação, para garantir um serviço eficiente e compatível com a importância que o sistema possui para a cidade.