Niterói: ingressos serão sempre retirados uma hora antes do evento - Divulgação

Niterói: ingressos serão sempre retirados uma hora antes do eventoDivulgação

Publicado 18/03/2026 01:28

Niterói - O concerto de abertura da Temporada 2026 da OSN UFF, que lotou o Cine Arte UFF no dia Internacional da Mulher, inaugurou um novo ciclo no Centro de Artes UFF: todos os concertos dos grupos da universidade passam a ser gratuitos nas manhãs de domingo.

Já no próximo 22 de março, vai ser possível acompanhar gratuitamente a apresentação da OSN UFF, com regência de Fabricia Medeiros. O concerto apresenta um programa que une tradição e renovação, destacando a evolução da sonoridade orquestral e a fusão de estilos. Transita entre releituras barrocas, brasilidade, influências afro-diaspóricas e a moderna música para clarinete.

A gratuidade se estende a todos os concertos da OSN UFF, do Música Antiga da UFF e do Quarteto de Cordas da UFF. Os ingressos serão sempre retirados uma hora antes do evento, a partir das 9:30 da manhã, somente na bilheteria física do Centro de Artes UFF, com atendimento especial às pessoas idosas e com mobilidade reduzida. E mais: os concertos noturnos desses mesmos grupos, cujas apresentações acontecem geralmente às terças-feiras, às 19h, passam a ter os valores de ingressos reduzidos e com preço promocional: meia-entrada para todos (R$10). Assim, a UFF, mantendo seu compromisso como universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, contribui para que toda a comunidade acadêmica, assim como toda a população de Niterói e do entorno, tenha maior acesso à música produzida pelos grupos vinculados ao Centro de Artes UFF, em seus processos contínuos de pesquisa e extensão.

