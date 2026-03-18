Niterói: eixo da via será deslocado, permitindo a configuração de duas faixas de circulação de veículos - Reprodução

Niterói: eixo da via será deslocado, permitindo a configuração de duas faixas de circulação de veículos Reprodução

Publicado 18/03/2026 01:09

Niterói - A Prefeitura, por meio da Nittrans, começou uma mudança na circulação da Rua São Sebastião, no Ingá, devido a uma obra de contenção de encosta, nas proximidades do número 78. A previsão de término da intervenção é de seis meses e a reorganização viária vai garantir a segurança de pedestres, trabalhadores e motoristas que circulam pela região.

Durante o período da obra, as vagas em 45 graus serão temporariamente proibidas e as destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) serão realocadas para um ponto próximo, garantindo a manutenção da acessibilidade.

De acordo com o planejamento operacional, parte do trecho da via terá a circulação de pedestres interditada, em função da área destinada à execução dos serviços e à movimentação de equipamentos.

Para manter a fluidez do tráfego, o eixo da via será deslocado, permitindo a configuração de duas faixas de circulação de veículos e assegurando a continuidade do trânsito durante o período das intervenções.

Operadores da Nittrans estarão no local da intervenção, organizando o fluxo e auxiliando para melhor fluidez do trânsito. Após a conclusão dos serviços, as condições originais de circulação e estacionamento da via serão restabelecidas.