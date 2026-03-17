Dupla e presa por furto qualificado em Icaraí - PCRJ/Digulgação

Dupla e presa por furto qualificado em IcaraíPCRJ/Digulgação

Publicado 17/03/2026 20:03

Foi preso um casal apontado como os principais responsáveis por uma série de furtos no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana. Lucas Cabral de Melo e Roberta do Couto Carvalho foram encaminhados à 77ª DP (Icaraí) e autuados em flagrante por furto qualificado.



Na madrugada desta terça-feira (17), por volta de 1h, os policiais foram acionados para um caso de furto a uma loja de informática na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. Imagens de câmeras de segurança flagraram o casal em ação. De acordo com as investigações, os dois são os principais furtadores da região.

De manhã, policiais da 77ª DP conseguiram capturar os suspeitos por volta das 10h, próximos à escadaria no final da Rua Lemos Cunha, subida da comunidade do Cavalão. Roberta foi capturada no local, enquanto Lucas tentou fugir pela Rua Comandante Miguelote Viana e entrou em uma área de vegetação, acessando a parte superior do túnel Raul Veiga. Após mais de 10 minutos de busca, ele também foi capturado.

