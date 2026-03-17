Niterói: comprometimento em defesa das mulheres tem sido uma marca da atual gestão municipal - Evelen Gouvêa

Niterói: comprometimento em defesa das mulheres tem sido uma marca da atual gestão municipalEvelen Gouvêa

Publicado 17/03/2026 07:50

Niterói - A cidade de Niterói avança nas políticas de apoio e proteção à mulher. Não são registrados casos de feminicídio há mais de um ano e a cidade vai oferecer um novo benefício para as mulheres: o cartão Vai Mulher, lançado nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Rodrigo Neves. A iniciativa da Prefeitura facilita a locomoção dentro do município, faz parte do programa Niterói por Elas e é uma parceria entre o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados e as secretarias da Mulher e de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura.

O cartão garante gratuidade no transporte municipal para mulheres em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico que sejam atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Neuza Santos ou pelo Espaço Empreender Mulher. O cadastro e a entrega serão feitos na sede da Secretaria Municipal da Mulher, no Caminho Niemeyer, em datas a serem agendadas.

A vice-prefeita Isabel Swan destaca que a iniciativa mostra como a administração municipal pensa, de forma transversal, as políticas públicas para as mulheres. “Em todas as secretarias temos uma meta que fortalece a equidade de gênero na cidade. Isso aponta para uma política pública de inclusão e fortalece todo um sistema que evita que a mulher passe por uma situação de violência e tenha mais força para mudar sua condição social e acessar os serviços prestados pela Prefeitura. Não à toa, Niterói completou 13 meses sem feminicídio”, diz ela.

Fernanda Neves, coordenadora do programa Niterói por Elas e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, ressalta que o benefício será fundamental para garantir que as mulheres consigam manter a frequência nos atendimentos realizados pelas equipes técnicas. Muitas acabam interrompendo o acompanhamento por dificuldades financeiras. “O cartão Vai Mulher é uma oportunidade para a emancipação feminina. Não apenas para as mulheres que passam por situações de violência doméstica, mas para todas as que se encontram em situação de vulnerabilidade, garantindo o direito aos atendimentos dentro do CEAM, mas, principalmente, o acesso a cursos de capacitação e à empregabilidade”, garante ela.

A secretária da Mulher, Thaiana Ivia, observa que o comprometimento em defesa das mulheres tem sido uma marca da atual gestão municipal. “A gente pensa sempre na evolução e na autonomia dessa mulher. O cartão é mais um programa que vem para fazer a diferença na vida das mulheres de Niterói. É, de fato, política pública chegando na ponta”, ressalta ela.