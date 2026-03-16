Niterói: proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltada para as mulheres - Reprodução

Niterói: proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltada para as mulheresReprodução

Publicado 16/03/2026 16:14

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), vai realizar o Projeto “Elas no Turismo!” que tem como objetivo a qualificação profissional de mulheres para atuação no setor turístico de Niterói, aliando desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo local e inclusão social. O edital, sobre as normas do Projeto, será publicado amanhã, dia 17/3, no Diário Oficial do município.

A proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltada para as mulheres, bem como às estratégias de qualificação da mão de obra turística. O projeto atua diretamente na redução de desigualdades, ao priorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando suas oportunidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

O projeto é destinado a 40 mulheres moradoras de Niterói, com prioridade para aquelas em situação de violência, atendidas nos Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), de Niterói; também especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico e/ou beneficiárias da Moeda Arariboia.

O projeto “Elas no Turismo” é uma iniciativa da Neltur, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, com o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado – EPTC, da Secretaria Municipal da Mulher, com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES, e do Matiz Niterói Design Hotel, que tem como objetivo promover a qualificação profissional de mulheres para atuação no setor turístico de Niterói, aliando desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo local e inclusão social.

Além da capacitação técnica, o projeto prevê a concessão de auxílio financeiro de natureza indenizatória, a ser pago pela Neltur às participantes regularmente matriculadas e frequentes, com a finalidade exclusiva de subsidiar despesas com transporte e alimentação nos dias de atividades presenciais.

O auxílio possui caráter complementar, não remuneratório, e será concedido mediante cumprimento dos critérios de frequência mínima e demais condições estabelecidas em instrumento próprio e no Edital de Chamamento Público correspondente.