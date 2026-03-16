Niterói: proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltada para as mulheresReprodução
Neltur lança o Projeto Elas no Turismo que qualificará mulheres para o setor
Destinado a 40 mulheres moradoras da cidade, com prioridade para aquelas em situação de violência
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Orla Pub Gourmet comemora um ano com noite especial em Niterói
Casa receberá o público com uma programação especial, mantendo seu conceito de unir boa comida, música e uma vista privilegiada
Tecnologia do CISP auxilia Polícia Militar em ação contra o tráfico no Fonseca
ShotSpotter localiza disparos e ajuda PM em operação que resultou na prisão de cinco criminosos
Niterói teve participação especial no TurisMall
Prefeito Rodrigo Neves tem ressaltado a importância de ampliar cada vez mais a promoção turística da cidade
Poeta niteroiense Tchello Melo lança segundo livro de poesias
Campanha de pré-venda de O Baile da Alienação encerra no próximo dia 22
Niterói lança projeto para capacitar mulheres e jovens em empreendedorismo, tecnologia e games
Na fase final, 120 negócios liderados por mulheres e 15 estúdios de games liderados por jovens serão selecionados para incubação no Complexo do Viradouro e podem receber aporte financeiro
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