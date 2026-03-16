Niterói: Empreende Viradouro tem como público principal mulheres entre 16 e 60 anos ? em sua maioria negras ? interessadas em iniciar ou estruturar seus próprios negócios - Divulgação

Niterói: Empreende Viradouro tem como público principal mulheres entre 16 e 60 anos ? em sua maioria negras ? interessadas em iniciar ou estruturar seus próprios negóciosDivulgação

Publicado 16/03/2026 13:33

Niterói - A Prefeitura vai lançar, nesta quarta-feira (18), o projeto Empreende Viradouro: Capacitando Mulheres e Jovens para o Futuro. A iniciativa pretende ampliar oportunidades de qualificação profissional, empreendedorismo, geração de renda e inclusão para moradores do Complexo do Viradouro, na Plataforma Urbana Digital (PUD). Com o lema “Empreender é futuro. O futuro é agora”, o programa busca fortalecer a autonomia econômica de mulheres e ampliar as oportunidades para jovens interessados em ingressar na economia criativa e no setor de games.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), através da PUD do Viradouro, em parceria com a Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH) e com a Organização de Inclusão Social Tecnologia (Socialtec), com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A secretária Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, destacou a importância da ação.

"O Empreende Viradouro é um marco na nossa missão de democratizar o acesso à tecnologia e à inovação em Niterói. Não estamos falando apenas de capacitação técnica, mas de oferecer ferramentas reais, com capital semente e mentorias para impulsionar cada projeto. Nosso compromisso está em fortalecer a autonomia das mulheres e dos jovens, abrindo portas para que eles se posicionem em setores estratégicos e de crescimento, como o de jogos digitais. É um projeto que olha para o futuro e procura transformar o potencial criativo desses talentos em verdadeiros negócios bem estruturados, conectando-os ao mercado digital global”, afirmou Juliana Benício.

O programa tem como meta capacitar diretamente 1.250 moradores e deve impactar mais de 10 mil pessoas das comunidades do entorno, com foco na formação em empreendedorismo, tecnologia e mercado de jogos digitais. O projeto atuará nas comunidades do Complexo do Viradouro, que incluem Souza Soares, Morro do Cruz, Curral das Antas, Chiqueirinho, Mar de Rosas, União, Igrejinha, Garganta, Ponte Velha e Morro do Africano, se estendendo aos demais território periféricos de Niterói. O Empreende Viradouro tem como público principal mulheres entre 16 e 60 anos — em sua maioria negras — interessadas em iniciar ou estruturar seus próprios negócios, além de jovens de 15 a 29 anos que desejam atuar no mercado de jogos digitais e tecnologia. A expectativa é de que a iniciativa se consolide como uma das maiores ações de capacitação e empreendedorismo já realizadas no território. Na fase final, 120 negócios liderados por mulheres serão selecionados para incubação, recebendo aporte de R$ 5 mil reais, além de acompanhamento técnico por seis meses. Já para os jovens interessados no setor de games, o projeto prevê também a seleção de 15 estúdios de games para receber o capital semente médio de R$ 8 mil reais, além de acesso a mentorias e ao laboratório de e-sports.

Impacto econômico e social

O projeto está estruturado em três eixos principais: Empreendedorismo feminino, Games e tecnologia e Eventos e networking. A expectativa é que o Empreende Viradouro apoie diretamente a criação ou fortalecimento de 135 empreendimentos locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do território e ampliando oportunidades de trabalho e renda. A iniciativa também pretende posicionar o Complexo do Viradouro como um polo emergente de empreendedorismo periférico e inovação comunitária, conectando talentos das comunidades às oportunidades da economia digital.



Programação







Lançamento do Projeto BNDES: Empreende Viradouro: Capacitando Mulheres e Jovens para o Futuro.



Data: 18 de março de 2026 (quarta-feira)



Horário: 17h



Local: Plataforma Urbana Digital do Viradouro



Endereço: Rua Nossa Sra. das Graças, 474, Viradouro - Santa Rosa - Niterói–RJ. (Em frente ao Campo do Viradouro).