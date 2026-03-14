Niterói: projeto contempla uma área total de 5.373 metros quadrados, com serviços a serem realizados em 7 pontos da localidade - Divulgação

Niterói: projeto contempla uma área total de 5.373 metros quadrados, com serviços a serem realizados em 7 pontos da localidadeDivulgação

Publicado 14/03/2026 02:27

Niterói – A Prefeitura, através da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), vai iniciar as intervenções de estabilização de taludes em diversos locais do bairro do Cantagalo, na região de Pendotiba. O investimento será de R$ 18,8 milhões, com previsão de conclusão dos trabalhos em 10 meses.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou a ordem de início e relembrou outras melhorias já realizadas no Cantagalo.

“Esse é um projeto muito importante para a cidade e para a região de Pendotiba. A gente já fez várias obras de investimento lá no Cantagalo. O CIEP é um exemplo. Estava abandonado e largado pelo governo do Estado. Municipalizei, reconstruí e reabri aquele espaço e, hoje, centenas de jovens são atendidos lá todos os dias. Também já fizemos importantes obras de contenção de encostas no Cantagalo. Essas novas obras começam agora, em março, e têm prazo de execução de 10 meses. Vamos trabalhar para, antes do próximo verão, elas estarem prontas”, enfatizou o prefeito Rodrigo Neves.

O projeto contempla uma área total de 5.373 metros quadrados, com serviços a serem realizados em 7 pontos da localidade. Estão previstas contenções com a implementação de solo grampeado, geomantas, concreto projetado e cortina atirantada, além de mureta sobre estacas e canaleta para drenagem de água.

O secretário de Proteção e Defesa Civil do município, Walace Medeiros, reforçou a relevância da obra. “Desde 2013, a gestão municipal vem cumprindo sua promessa e trazendo investimentos potentes na área de prevenção e na área de Defesa Civil. As obras de contenção de encostas são muito importantes porque salvam vidas. Nem sempre a população consegue enxergar. Não é uma obra que dá muita visibilidade, mas ela tem uma importância muito grande. Essa região do Cantagalo precisava muito de intervenções. O prefeito Rodrigo Neves determinou que a Defesa Civil mapeasse aquela área e identificasse os pontos prioritários. Isso demonstra a preocupação da gestão com as pessoas que mais precisam. Essa é uma obra muito importante que vai trazer muita segurança e paz para a vida daquelas pessoas”, afirmou o secretário.

O vereador Beto da Pipa agradeceu o empenho da gestão municipal em realizar obras de melhorias. “Só tenho a agradecer essa parceria com a Prefeitura. Essa parceria entre Câmara e Prefeitura é muito importante para a população. A gente tem que cuidar das pessoas. Essa obra é muito importante para os moradores de Niterói, principalmente do Cantagalo e da região de Pendotiba”, disse o vereador.

A reunião também contou com a participação da primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves; do presidente da ION, Antonio Lourosa; do presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FamNit), Manoel Amâncio; do vereador Beto da Pipa e a mãe, Dona Maria, moradora da Região do Cantagalo; além da equipe da empresa que ficará encarregada das obras.

Investimentos – Em 2019, o prefeito Rodrigo Neves entregou a obra de reforma do Ciep Esther Botelho Orestes, que estava há 15 anos fechado. No local, que foi municipalizado, funciona o projeto Espaço Nova Geração. As obras incluíram a substituição das instalações de gás, de incêndio, de esgoto sanitário e águas pluviais, hidráulica, elétrica e do sistema de ar-condicionado.

Os revestimentos em argamassa de cimento e azulejos, tijolos danificados, divisórias dos sanitários, cobertura das telhas, forros, impermeabilizações de toda a edificação foram trocados, assim como os sanitários, portas e janelas, e os aparelhos de iluminação. A área externa do CIEP teve tratamento paisagístico e a unidade recebeu mobiliários novos.

Em 2021, a Prefeitura de Niterói entregou a reforma do campo de futebol Campolino Teixeira, no Cantagalo. A revitalização contou com implantação de rede de drenagem para instalação de grama sintética em substituição ao piso em pó de pedra, troca do alambrado e cobertura de rede. O local também recebeu nova iluminação e foi construída uma área de convivência que inclui playground e academia de terceira idade. Em 2023, o Cantagalo recebeu obras de contenção na Rua C, com investimentos de R$ 5,8 milhões. Anteriormente, também receberam intervenções a Rua João Teodoro da Silva, a Travessa João Manoel da Silva e a Estrada Francisco da Cruz Nunes.