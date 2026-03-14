Niterói: intervenção integra um conjunto de obras realizadas pela ION na região central da cidade - Divulgação

Niterói: intervenção integra um conjunto de obras realizadas pela ION na região central da cidadeDivulgação

Publicado 14/03/2026 02:00

Niterói - A Praça Leoni Ramos, mais conhecida como Cantareira, em São Domingos, passará por uma reforma que vai revitalizar o espaço, modernizar o sistema de iluminação e ampliar as condições de uso para a população. Conhecida por ser um tradicional ponto de encontro de jovens universitários, a praça receberá intervenções voltadas ao conforto, à segurança e à valorização do espaço urbano. A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) publicará, nos próximos dias, o edital de licitação para contratação da empresa responsável pela execução das obras.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da intervenção para a cidade e para a dinâmica cultural da região.

“Estamos avançando na requalificação de toda a região do Centro, com investimentos que valorizam o espaço público e estimulam a convivência e a economia criativa. A reforma da Praça Leoni Ramos integra esse conjunto de intervenções, que já conta com a revitalização do histórico prédio da Estação Cantareira, que está sendo transformado em um Distrito de Economia Criativa e Inovação. A ideia é fortalecer a vocação cultural e universitária da região, criando espaços mais qualificados para moradores, estudantes e visitantes”, afirmou o prefeito.

De acordo com o projeto, estão previstas a demolição e a substituição dos pisos, com a implantação de pavimento drenante, além da remoção de pichações e da melhoria da iluminação do local. O plano contempla ainda novo paisagismo, com o plantio de espécies adequadas, e a instalação de mobiliário urbano renovado, como bancos e lixeiras.

O prazo para conclusão da obra será de até oito meses, contados a partir da emissão da ordem de início.

A intervenção integra um conjunto de obras realizadas pela ION na região central da cidade, entre as quais se destacam o restauro do Prédio da Cantareira, a construção da Arena Niterói no Parque Olímpico da Concha Acústica e a requalificação da Avenida Amaral Peixoto, da Rua da Conceição e de vias adjacentes.

Valorização da região – A Prefeitura de Niterói segue avançando na restauração do histórico prédio da Estação Cantareira, no mesmo bairro. O espaço, que já foi um dos pontos mais emblemáticos da cidade, está sendo transformado em um moderno Distrito de Economia Criativa e Inovação, reunindo startups, universidades, estúdios audiovisuais e um ambiente cultural multifuncional. Ao lado do prédio, será construído o Museu do Cinema Brasileiro, consolidando a vocação da região para a arte, a cultura e o conhecimento.

O projeto prevê a criação do primeiro distrito digital do Brasil. A nova Cantareira será um espaço de inovação, físico e virtual, que integrará a Universidade Federal Fluminense, estudantes, pesquisadores e o setor empresarial para impulsionar a economia do conhecimento, funcionando como um ambiente de conexão para novas ideias e soluções, com startups e data centers. A previsão de conclusão é ainda este ano. O projeto arquitetônico valoriza a preservação das linhas originais da antiga estação das barcas, aliando memória histórica e sustentabilidade.