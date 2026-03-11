Niterói: Encontro de Gestores tem importância para o bom andamento dos projetos e ações da Prefeitura - Divulgação

Publicado 11/03/2026 19:12

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comandou, nesta quarta-feira (11), o 12º Encontro de Gestores da administração municipal. O prefeito reuniu secretários, secretárias e presidentes de empresas municipais para alinhar as metas estabelecidas para 2026. No encontro, Rodrigo Neves também anunciou para o final de março o lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050 (NQQ), com objetivos e metas de médio e longo prazo, que foi elaborado com a participação dos moradores da cidade e de vários setores da sociedade.

O prefeito destacou que o NQQ 2050 tem cinco premissas principais: a transição econômica do petróleo para a economia criativa, de serviços e da inovação; a transição demográfica, em razão do crescimento da população acima dos 60 anos; a recuperação do Centro, com a consolidação dessa região como novo vetor de desenvolvimento da cidade; a redução da desigualdade urbana e territorial; e a mobilidade urbana.

“Sempre trabalhamos com a perspectiva de dar respostas rápidas nos temas que mais afetam a vida das pessoas. Continuamos a agir desta forma. Mas também sempre atuamos com um sentido estratégico, a médio e longo prazo. Esse vem sendo um diferencial de Niterói. Foram 10 meses de muito trabalho para consolidarmos o Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050 (NQQ). Em rankings independentes, Niterói é reconhecida como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro em gestão e em qualidade de vida”, explicou Rodrigo Neves.

Neste mês, Niterói alcançou a marca de 13 meses sem registros de feminicídio, um resultado significativo, especialmente no Mês da Mulher. O avanço reflete o conjunto de políticas públicas voltadas à proteção e à promoção dos direitos das mulheres na cidade. Nesse contexto, a Prefeitura também intensificou as ações do programa Niterói por Elas, com iniciativas voltadas à qualificação profissional, proteção, autonomia e valorização das mulheres em diferentes regiões do município.

Como parte dessas ações, está prevista a inauguração do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) na unidade do Programa Médico de Família (PMF) do Preventório. O espaço foi criado para acolher, orientar e atender mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimento especializado e integrado e fortalecendo a rede municipal de proteção e cuidado.

Ainda neste primeiro semestre, a Prefeitura vai inaugurar o Super Centro de Imagem da Região Oceânica, ampliando a oferta de exames e diagnósticos na rede municipal, e, no segundo semestre, um novo ambulatório no Hospital Getulinho.

Na segurança pública, para ampliar ainda mais a capacidade de atuação da Guarda Municipal, foram convocados mais 80 candidatos aprovados no concurso para o curso de formação, o que eleva o efetivo para 850 guardas municipais no município. Ainda no primeiro semestre, será inaugurada a Cidade da Polícia, que reunirá diversas unidades de delegacias especializadas no local onde hoje funciona a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Elissa Rasma, ressaltou a importância do encontro para o bom andamento dos projetos e ações da Prefeitura.

“O Encontro de Gestores é peça-chave da gestão Rodrigo Neves, que mensalmente reúne todos os dirigentes para atualização do que fizemos, do que estamos fazendo e do que vamos fazer no ano. É um mecanismo de garantir que o Plano de Metas seja executado de forma célere”, afirmou a secretária.

A Prefeitura avança para tornar o Centro da cidade cada vez mais atrativo. O Distrito de Inovação da Canteira é um projeto que articula preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento econômico com conhecimento, tecnologia e inovação. Também este ano, será inaugurada a Arena Niterói, uma arena indoor projetada para receber grandes eventos esportivos, culturais, shows nacionais e internacionais.

Em março, foram entregues os cheques da segunda edição do Programa Aluguel Universitário, beneficiando mais 530 estudantes. A iniciativa apoia a permanência dos alunos no ensino superior e contribui para a dinamização do Centro de Niterói.

Na área da educação, a Prefeitura vai inaugurar mais uma escola: a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, na Região Oceânica.