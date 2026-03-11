Niterói: Multicenter Itaipu promove ação de descontos para comemorar o Dia do Consumidor - Divulgação

Publicado 11/03/2026 18:31

Niterói - Para celebrar o Dia do Consumidor de uma forma diferente e cheia de vantagens, o Multicenter Itaipu promove entre os dias 13 e 15 de março (sexta a domingo) a ação especial “Achadinho Clube+”, que convida o público a explorar o espaço em busca de ofertas surpreendentes.



Durante os três dias de campanha, quem passar pelo mall poderá encontrar QR Codes espalhados por diversos pontos do local. Ao escanear o código pelo celular, o cliente terá acesso imediato a cupons de desconto exclusivos, válidos para produtos selecionados nas lojas participantes.



A dinâmica funciona como uma verdadeira caça aos achadinhos: cada QR Code revela uma oferta específica e pode liberar descontos que variam de 40% a 70%, criando uma experiência de compra interativa e estimulando os visitantes a circular pelo shopping em busca das melhores oportunidades. Os cupons resgatados deverão ser utilizados no mesmo dia, tornando cada descoberta ainda mais especial.



A ação faz parte do Clube+ Multicenter, programa de relacionamento do shopping, e reforça a proposta de oferecer experiências que vão além das compras, unindo conveniência, tecnologia e benefícios exclusivos. Com ofertas expressivas e uma proposta dinâmica, o “Achadinho Clube+” promete transformar o passeio pelo Multicenter Itaipu em uma jornada divertida e cheia de oportunidades para celebrar o Dia do Consumidor.



Serviço:



Evento: Dia do Consumidor | Achadinho clube+

Data: 13, 14 e 15 de março (sexta a domingo)

Local: Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu