Niterói: "Queremos garantir que as pessoas recebam orientação adequada para proteger a saúde dos rins", destaca a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows - Divulgação

Publicado 11/03/2026 18:22

Niterói - A Prefeitura vai promover, nesta quinta-feira (12), uma atividade no Horto do Fonseca, das 8h às 13h, em alusão ao Dia Mundial do Rim. Durante a ação, serão oferecidos exames como aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), dosagem de glicemia com resultado imediato e, quando indicados, outros exames. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, pelo Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, e pela disciplina de Nutrição da Faculdade Maria Thereza.

“Em Niterói, trabalhamos para fortalecer o cuidado integral, desde a promoção da saúde até o acompanhamento na Atenção Primária e na Atenção Especializada. Nossa proposta é incentivar hábitos de vida mais saudáveis, ampliar o acesso ao cuidado e garantir que as pessoas recebam orientação adequada para proteger a saúde dos rins”, destaca a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

A população também receberá orientações de uma equipe multiprofissional sobre a adoção de hábitos saudáveis, adesão ao tratamento e continuidade do cuidado na Atenção Primária e na Atenção Especializada da rede municipal de saúde.

“A promoção do Dia Mundial do Rim é uma oportunidade fundamental para reforçarmos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças renais. Muitas vezes, essas doenças evoluem de forma silenciosa, por isso ações como essa, que levam informação, orientação e avaliação de fatores de risco diretamente à população, são essenciais”, explica o vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, Alan Castro.

Às 20h30, o MAC será iluminado de azul, de forma simultânea ao Cristo Redentor, chamando a atenção da população para a importância do cuidado com a saúde renal.

Criado em 2006 pela Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Federação Internacional de Fundações do Rim, o Dia Mundial do Rim é coordenado no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre as doenças renais e incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Neste ano, o tema é “Cuidar de pessoas e proteger o planeta”.

Palestra - Ainda nesta quinta-feira (12), será realizada uma palestra de sensibilização para profissionais de saúde, com o tema “Doença Renal Crônica: um problema de Saúde Pública”, ministrada pelo professor Jocemir Lugon, professor titular de Nefrologia. A atividade acontecerá às 18h, no auditório do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC).