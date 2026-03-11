Niterói: Cine Arte UFF terá exibição gratuita da cerimônia do Oscar - Reprodução

Niterói: Cine Arte UFF terá exibição gratuita da cerimônia do OscarReprodução

Publicado 11/03/2026 06:22

Niterói - Já pensou reunir os amigos no cinema para torcer pelo Brasil no Oscar? Uma combinação mais que perfeita, né? Dia 15, a partir das 20h, prepare-se: o Cine Arte UFF vai fazer a transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar no telão de cinema, com direito a distribuição de pipoca! Para a noite ficar ainda melhor, a partir das 19h vai ter pista de dança com set temático, comandada pela DJ Bella Cristo e com a participação do VJ Matheus Marins.



O público será convidado a viver uma experiência imersiva entre música e cinema em um set especialmente concebido para a ocasião. A artista conduz uma viagem sonora inspirada em obras cinematográficas e em músicas icônicas das décadas de 80, 90 e 2000. Misturando house e releituras contemporâneas de clássicos que marcaram gerações dentro e fora das telas, Bella Cristo cria uma narrativa musical que dialoga com o universo do cinema e com a memória afetiva do público.

A experiência ganha uma dimensão visual com a participação do VJ Matheus Marins, responsável por uma projeção especialmente desenvolvida para acompanhar o set, criando uma atmosfera audiovisual em que música e imagem se entrelaçam. O resultado é um espetáculo que celebra a potência da cultura pop e do cinema, transformando a pista em uma grande homenagem às trilhas e cenas que marcaram a história das telas.



No evento, sorteios e bolão para concorrer a cartazes do filme. A entrada é gratuita (a retirada dos ingressos a partir das 18h na bilheteria). O Cine Arte UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, em Icaraí, Niterói.