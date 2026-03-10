Niterói: entre os diferenciais do edital está a manutenção do benefício para atletas gestantes e lactantes, que continuarão recebendo o auxílio por seis meses após o parto - Evelen Gouvêa

Publicado 10/03/2026 18:20

Niterói - A Prefeitura de Niterói lançou, nesta terça-feira (10), o edital do Bolsa Atleta. O documento foi assinado pelo prefeito Rodrigo Neves e marca o início do programa de incentivo ao esporte, que prevê auxílio financeiro mensal de até R$ 3 mil, por 12 meses, para atletas, paratletas e surdoatletas que representem o município em competições. O Bolsa Atleta prevê medidas para ampliar a participação feminina no esporte. A iniciativa garante pelo menos 30% das vagas para mulheres, com meta de alcançar 50% de participação feminina entre os beneficiados.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a iniciativa da cidade em priorizar o esporte como um fator, também, de segurança. “Hoje é um dia de muita alegria. O Bolsa Atleta faz parte da estratégia de Niterói de investir em qualidade de vida. Tomamos uma decisão ética de disputar a juventude com o crime e estamos vencendo essa batalha com políticas públicas e iniciativas como esta. Estamos transformando a vida de milhares de pessoas e, em última análise, transformando a nossa própria cidade porque, com o Bolsa Atleta, Niterói vai ser uma cidade ainda melhor”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Entre os diferenciais do edital está a manutenção do benefício para atletas gestantes e lactantes, que continuarão recebendo o auxílio por seis meses após o parto, mesmo após o término do período regular de 12 meses do programa. A medida busca assegurar condições para que as esportistas conciliem a maternidade com a continuidade da carreira esportiva. O edital também estabelece a reserva de 10% das vagas para paratletas e surdoatletas, reforçando a política de inclusão e valorização do esporte.

“Como atleta que fui durante toda a minha vida, estou emocionada em entregar o Bolsa Atleta para Niterói que é o berço do esporte, é a terra da vela, do triatlo, do rugby, do handebol, do voleibol. É importante ressaltar que o grande diferencial do nosso projeto são os marcadores de identidade e gênero: 30% das bolsas são destinadas às mulheres, mas nossa meta é ter 50%. Também teremos 10% garantidos para os atletas paralímpicos e surdoatletas da nossa cidade”, destacou a vice-prefeita e secretária do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.

O secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, afirmou que Niterói é a cidade do esporte e que o município hoje é um celeiro de atletas. “Estou acompanhando essa garotada desde cedo. Temos atletas de 16, 17, 18 e até 30 anos que vêm se destacando muito. Na contramão do que aconteceu no país, Niterói nunca parou e luta para que o esporte seja um instrumento e uma ferramenta importante de inclusão social. Essa bolsa vai ser importante para a retaguarda dos atletas, para dar uma certa tranquilidade e deixar que os jovens estejam focados justamente no que gostam de fazer, que é o esporte”, avaliou Gallo.

A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, lembrou que Niterói tem uma grande história no esporte e que a cidade foi uma das pioneiras no esporte paralímpico. “A Bolsa Atleta não é uma iniciativa isolada. Ela faz parte de um conjunto de políticas que Niterói vem construindo, com investimentos em educação, em programas para a juventude e em ações como o Pacto Niterói Contra a Violência. O Parque Esportivo do Caramujo representa essa disputa pela juventude e essa certeza de que os jovens têm a força necessária para levantar a cidade”, explicou Fernanda Neves.

Com apenas 13 anos, a atleta Gabriela Kopke está entre os jovens esportistas que buscam uma vaga no edital do Bolsa Atleta Niterói. Moradora do Morro do Castro, em Niterói, a lutadora de jiu-jítsu já acumula um currículo expressivo para a idade, com 24 medalhas conquistadas em algumas das principais competições da modalidade no Brasil e no exterior.

“O Bolsa Atleta é muito importante para nós, que representamos Niterói em campeonatos pelo Brasil e também no exterior. Esse apoio vai fazer muita diferença na nossa trajetória. Tenho uma expectativa muito grande para esse programa e acredito que ele vai ser incrível, porque é um incentivo fundamental para que possamos continuar treinando e representando bem a nossa cidade”, analisou Gabriela.

A atleta olímpica de Wrestling Giullia Penalber destacou a importância do incentivo para a continuidade da carreira esportiva. Ela ficou em 5º lugar nas Olimpíadas de Paris, em 2024, e conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de 2023.

“O Bolsa Atleta é um incentivo extremamente necessário para nós, atletas, porque sabemos como é difícil ter apoio ao longo de toda a nossa trajetória. No Brasil, seguir no esporte de alto rendimento não é algo simples, e esse tipo de apoio nos permite continuar sonhando alto, como disputar uma Olimpíada. Fico muito feliz em ver a Prefeitura de Niterói tendo essa iniciativa, que certamente vai transformar a vida de muitos atletas”, ressaltou Giullia.

Também estiveram na solenidade de lançamento do edital a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia; o consultor ambiental e climático da Prefeitura de Niterói, Axel Grael; o atleta paralímpico Clodoaldo Silva; o triatleta olímpico Armando Barcellos; além de outras autoridades municipais e representantes do esporte.

Sobre o Bolsa Atleta - Voltado a moradores de Niterói que atendam aos critérios definidos na Lei Municipal nº 3.995/2025, o programa contempla desde atletas em formação até aqueles que participam de competições de nível internacional.

As bolsas, que não são cumulativas, serão distribuídas em quatro categorias: Atleta de Base, com 120 bolsas de R$ 750 para atletas de 12 a 18 anos que participem de competições estudantis; Atleta Estadual, com 50 bolsas de R$ 1.200 para atletas de 12 a 23 anos que disputem competições regionais e estaduais; Atleta Nacional, com 40 bolsas de R$ 2 mil para atletas que representem o estado ou o país em competições nacionais; e Atleta Internacional, com 30 bolsas de R$ 3 mil para atletas que representem o Brasil em competições internacionais, como campeonatos continentais, mundiais, Paraolimpíadas e Surdolimpíadas.

Para concorrer ao benefício, os candidatos devem comprovar residência em Niterói há pelo menos um ano, vínculo educacional quando aplicável, filiação a entidade esportiva, plena atividade esportiva, calendário de competições e participação oficial representando sua entidade. As bolsas terão duração de 12 meses, a partir do pagamento da primeira parcela.

O edital estará disponível no site oficial da Prefeitura de Niterói. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 de março e 15 de maio e devem ser realizadas pelo site www.bolsaatleta.niteroi.rj.gov.br. Em caso de dificuldade de acesso, o atendimento presencial será feito na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Rua Timbiras, 409, São Francisco), às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.