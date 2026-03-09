Niterói: cerimônia contará com a presença de Antonio Claudio da Nóbrega, reitor da UFF; e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, entre outros nomes estratégicos - Divulgação

Publicado 09/03/2026 16:47

Niterói - A Universidade Federal Fluminense (UFF) realizará, no dia 13 de março às 10h, no auditório do Caminho Niemeyer, o lançamento oficial da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será sediada pela primeira vez em Niterói (RJ). O evento contará com a divulgação do edital para a escolha do mascote e a apresentação da identidade visual desta edição. A solenidade marca o início da mobilização para o evento, que tradicionalmente ocupa papel central no calendário científico nacional.

Considerado o maior evento científico da América Latina, a Reunião Anual da SBPC reunirá, de 26 de julho a 1º de agosto, até 50 mil pessoas neste ano, entre pesquisadores, professores, estudantes e a sociedade para debater os principais desafios e avanços da ciência, da educação e da inovação no país. A edição de 2026 tem como tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”.



DETALHES DO EDITAL



De acordo com o edital, que será divulgado no evento de lançamento, o mascote de 2026 poderá ser criado pelos docentes, estudantes, servidores da universidade e moradores de Niterói. Serão escolhidos três projetos finalistas, que enfrentarão a votação popular. Ganhará o projeto com maior número de votos contabilizados nas redes sociais da UFF e da Prefeitura de Niterói. A cerimônia contará com a presença de Antônio Claudio da Nóbrega, reitor da UFF, do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, da presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, e da presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Caroline Alves da Costa.



SERVIÇO:

Lançamento oficial da 78ª Reunião Anual da SBPC

Data: 13/03/2026

Horário: 10h

Local: Auditório do Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói