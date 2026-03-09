Niterói: Deputada Estadual Verônica Lima destacou o significado de receber uma medalha que leva o nome da vereadora Marielle Franco - Divulgação

Publicado 09/03/2026 16:27

São Gonçalo - A deputada estadual Verônica Lima (PT) será a principal homenageada da cerimônia em celebração ao Mês das Mulheres que acontecerá no dia 12 de março, às 18h, na Câmara Municipal de Niterói. Na ocasião, a parlamentar receberá a Medalha Marielle Franco, honraria concedida a mulheres cuja trajetória é marcada pela defesa da democracia, da justiça social e dos direitos humanos.

A cerimônia também homenageará outras mulheres com trajetórias de contribuição para a cidade nas áreas da cultura, da produção acadêmica, da assistência social e da defesa dos direitos humanos, reforçando o caráter coletivo da luta por igualdade.

A iniciativa é do mandato do vereador Sylvio Maurício (PT), que destacou a importância de reconhecer lideranças femininas que atuam na transformação social da cidade. “É um orgulho para o nosso mandato prestar essa homenagem à deputada Verônica Lima. Sua trajetória é marcada pela coragem de enfrentar desigualdades e pela construção de políticas públicas que transformaram a vida de muita gente em Niterói. Verônica é uma referência política na luta por direitos, contra o racismo e contra todas as formas de opressão”, afirmou.

Eleita deputada estadual com 55.738 votos, Verônica Lima exerce seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Atualmente, preside a Comissão de Cultura da Casa e integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais importantes do parlamento estadual.

Antes de chegar à Alerj, Verônica construiu uma trajetória marcante na política municipal. Em 2012, fez história ao se tornar a primeira mulher negra eleita vereadora de Niterói, iniciando um ciclo de três mandatos voltados à defesa de políticas públicas nas áreas da assistência social, da cultura e da promoção da igualdade racial.

Entre suas iniciativas legislativas estão leis pioneiras, como o Estatuto Municipal de Igualdade Racial, que prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos da cidade para candidatos negros, além de políticas voltadas à proteção de mulheres vítimas de violência e à ampliação de oportunidades para pessoas em situação de rua.

Ao comentar a homenagem, Verônica Lima destacou o significado de receber uma medalha que leva o nome da vereadora Marielle Franco. “Receber a Medalha Marielle Franco é uma honra muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Marielle é um símbolo da luta por justiça, por democracia e pela vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras das periferias. Carregar o nome dela em uma homenagem como essa é reafirmar o compromisso de seguir lutando todos os dias por uma sociedade mais justa”, afirmou a deputada.

