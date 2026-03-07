Niterói: no encontro foram apresentados projetos de Niterói, Resende e Duque de Caxias (RJ), São Carlos (SP), Belo Horizonte (MG), Serra (ES); Quilmes e Rosário (Argentina); Montevidéu e Canelones (Uruguai); e Arraiján (Panamá) - Divulgação

Niterói – O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, liderou, nesta quinta-feira (5), um encontro entre 15 cidades do Brasil e da América Latina e representantes do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) para discutir o financiamento de projetos voltados à resiliência climática. O evento teve como objetivo aproximar os municípios da instituição financeira e apresentar iniciativas nas áreas de adaptação climática, infraestrutura urbana e gestão de riscos.

“O objetivo é que, a partir desta reunião, a gente consiga firmar um acordo de cooperação, porque é isso que as nossas cidades e os nossos cidadãos esperam: que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar os problemas que elas enfrentam em suas regiões. A expectativa é que possamos assinar esse acordo de cooperação ainda no primeiro semestre de 2026, fortalecendo o municipalismo latino-americano, o desenvolvimento sustentável, a ação climática local e a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou Rodrigo Neves.

Foram apresentados projetos de Niterói, Resende e Duque de Caxias (RJ), São Carlos (SP), Belo Horizonte (MG), Serra (ES); Quilmes e Rosário (Argentina); Montevidéu e Canelones (Uruguai); e Arraiján (Panamá).

Participaram do encontro a prefeita de Quilmes (Argentina), Mayra Mendoza; a prefeita de Arraiján (Panamá), Stefany Peñalba; o prefeito de Resende, Tande Vieira; o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis; o prefeito de São Carlos, Netto Donato; o secretário-executivo do Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), Rodrigo Perpétuo; o secretário técnico da Rede Mercocidades, Jorge Rodríguez; o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), Christian Asinelli; o secretário de Relações Institucionais de Belo Horizonte, Qu Cheng; o secretário-executivo de Niterói, Felipe Peixoto, além de outras autoridades municipais.

Projetos climáticos de Niterói - Durante a reunião, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Niterói, Walace Medeiros, apresentou dois projetos estratégicos da cidade voltados à resiliência climática. O primeiro é a implantação do Centro de Resiliência e Operações Inteligentes, que prevê o monitoramento meteorológico e ambiental em tempo real, 24 horas por dia, além da gestão inteligente de riscos.

O segundo projeto trata da ampliação das intervenções de estabilidade em áreas de encosta, com a definição de novas áreas prioritárias para ações de contenção e drenagem. A proposta também inclui o uso de uma ferramenta para identificação de áreas de risco e ações de reflorestamento, que contribuem para reduzir impactos provocados por fenômenos meteorológicos intensos e fortalecer a resiliência do município diante das mudanças climáticas.