Niterói: trabalho da equipe niteroiense tem sido focado no apoio às demandas após o desastreDivulgação

Publicado 07/03/2026 10:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói está prestando apoio técnico ao município de Juiz de Fora (MG) em ações após as fortes chuvas que atingiram a cidade mineira. Ao longo dos últimos dias, a equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) de Niterói têm atuado em cooperação com as autoridades locais, estaduais e federais, contribuindo com experiência técnica acumulada em operações semelhantes realizadas em diferentes regiões do país.

O trabalho da equipe niteroiense tem sido focado no apoio às demandas após o desastre, além da troca de experiências e compartilhamento de boas práticas no atendimento às ocorrências. A iniciativa reforça o papel de Niterói como referência em políticas de prevenção, resposta e gestão de riscos.

Eric de Oliveira, subsecretário de operações da Defesa Civil de Niterói, está coordenando o trabalho da equipe em Juiz de Fora.

“O que buscamos aqui é colaborar com a organização das informações e dos fluxos de trabalho para que as decisões sejam tomadas com mais rapidez e segurança. Ao longo desses dias, estamos trocando experiências com as equipes locais e contribuindo com a metodologia que Niterói desenvolveu em outras operações de resposta a desastres. Essa integração entre município, estado e governo federal é fundamental para dar continuidade às ações e garantir que o atendimento à população aconteça de forma cada vez mais eficiente.”, enfatizou o subsecretário.

Os técnicos de Niterói estiveram em campo para acompanhar as ações em andamento e compreender de perto o fluxo de atendimento adotado pelas equipes locais. A equipe também participou de reuniões de alinhamento com representantes das defesas civis municipal, estadual e nacional, quando puderam apresentar experiências e metodologias aplicadas em desastres anteriores nos quais o município prestou apoio.

A Defesa Civil de Niterói integrou o Gabinete de Crise montado em Juiz de Fora. A atuação deve se concentrar também no fortalecimento da integração de dados, protocolos e fluxos operacionais entre as diferentes instituições envolvidas.

A mobilização reforça o compromisso de Niterói com a cooperação institucional e com o fortalecimento das políticas públicas de Defesa Civil, colocando sua estrutura técnica à disposição de outras cidades em momentos críticos.