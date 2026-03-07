Niterói: trabalho da equipe niteroiense tem sido focado no apoio às demandas após o desastreDivulgação
Defesa Civil de Niterói apoia Juiz de Fora após fortes chuvas
Equipe está compartilhando experiência com técnicos da cidade mineira
Defesa Civil de Niterói apoia Juiz de Fora após fortes chuvas
Equipe está compartilhando experiência com técnicos da cidade mineira
Neltur promove capacitação direcionada para as mulheres
Workshop Elas na Produção faz parte da celebração do Dia Internacional da Mulher
Deputado Vitor Junior apresenta projetos voltados à luta em defesa das mulheres
Entre as principais medidas previstas no projeto está a obrigação de comunicação imediata às autoridades quando houver indícios de violência
Projeto Coleta Seletiva nas Escolas visita primeira unidade em 2026
Ação da Clin leva palestra sobre sustentabilidade e descarte correto de resíduos a estudantes da rede municipa
Prefeito Rodrigo Neves participa da posse da nova diretoria da CDL
Empresário Luiz Vieira é reeleito para o biênio 2026-2027 ao lado da vice-presidente Helena Falcão, primeira mulher a ocupar o cargo na história da entidade
Niterói convoca servidores para reta final do Censo Previdenciário
Atualização cadastral é obrigatória para ativos, inativos e pensionistas. Quem não realizar o procedimento poderá ter o pagamento suspenso; prazo termina em 16 de março
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.