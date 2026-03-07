Niterói: Mona Villardo se apresenta gratuitamente no Campo de São Bento - Divulgação

Publicado 07/03/2026

Niterói - O Bloco das Rainhas do Rádio se apresenta ao público, neste domingo, dia 8 de março, às 11h, no Campo de São Bento, ao lado da estátua de Paulo Gustavo. A cantora Mona Vilardo conduz a festa, que resgata o repertório dos tradicionais carnavais de época e homenageia as mulheres.



O evento cultural é apresentado pelo Instituto Quintal de Ana e integra a missão de promover o direito de toda criança e adolescente de viver em família, fortalecendo a cultura da adoção, do acolhimento e do cuidado afetivo. Com realização da Prefeitura de Niterói e da Neltur e apoio da FAN, o Bloco das Rainhas do Rádio está em sua segunda edição. A iniciativa une memória cultural e mobilização social, transformando a festa em um espaço de conscientização sobre vínculos familiares, pertencimento e proteção integral à infância, segundo a organização.



A escolha do dia 8 de março se conecta diretamente ao repertório apresentado por Mona Vilardo. Como ela explica, as Rainhas do Rádio foram mulheres pioneiras que enfrentaram adversidades em um ambiente majoritariamente masculino, abrindo caminhos com coragem, talento e sensibilidade, valores que dialogam com a luta contemporânea por direitos e dignidade.



Mona destaca que, na era do rádio, histórias envolvendo adoção e formação de novas famílias eram temas recorrentes nas canções e radionovelas. Por isso, para a cantora, a parceria com o Instituto Quintal de Ana ganha ainda mais significado, ao celebrar a memória dessas artistas enquanto se reafirma uma causa essencial, que é garantir que toda criança tenha o direito de crescer em um lar seguro, afetuoso e permanente, cercada de cuidado, amor e pertencimento.