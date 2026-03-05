Niterói: dirigentes de entidades que reúnem a iniciativa privada, como Firjan, Sebrae, CDL, Acierj, Ademi e Abrasel apoiaram a iniciativaEvelen Gouvêa
“É um reconhecimento que sem a iniciativa privada não há desenvolvimento da cidade. Sem o nosso empreendedor e um ambiente amigável aos investimentos, nós não vamos chegar onde precisamos chegar. A gente acredita no empreendedor e é por isso que Niterói é próspera e dinâmica. Então, que vocês façam bom proveito desses recursos para inovar, para ampliar, para gerar mais oportunidades, mais empregos na cidade", afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante o evento.
Uma das primeiras beneficiadas foi Thais Floriano, dona de uma boutique em Icaraí. Ela obteve um financiamento de 200 mil reais para expandir a loja.
"Minha Loja tem sete anos e a gente precisava expandir. Sou muito grata à Prefeitura porque agora vou poder ter um espaço maior para atender melhor nossos clientes. Esse financiamento com juros zero vai viabilizar esse sonho", elogiou Thaís.
Outra contemplada com a linha de crédito foi a médica e microempreendedora Verena Máximo, que conseguiu um financiamento de 42 mil.
"Esse programa é excelente porque vou conseguir melhorar os equipamentos do meu consultório e, consequentemente, oferecer um melhor atendimento à população", disse.
O programa, regulamentado no início do ano, é destinado a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, startups, permissionários e microempresas da cidade. Os recursos são provenientes do próprio Município e a operacionalização do crédito é feita por meio de uma parceria inédita entre a Prefeitura, o Banco Santander e a plataforma tecnológica Open Co.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, destacou o caráter inovador do programa e a estrutura montada para atender a população.
"Superamos desafios significativos, especialmente na implementação de um processo totalmente digital, impessoal e seguro, em conformidade com a legislação de proteção de dados. Adicionalmente, conseguimos superar as complexidades da burocracia contábil brasileira. Hoje, celebramos, juntamente com o prefeito Rodrigo Neves, a entrega deste programa, que acreditamos ser um marco no desenvolvimento municipal em cidades de médio e grande porte. Trata-se de uma iniciativa verdadeiramente inovadora", destacou Fabiano.
Dirigentes de entidades que reúnem a iniciativa privada, como Firjan, Sebrae, CDL, Acierj, Ademi e Abrasel disseram que a iniciativa da Prefeitura vai permitir que a cidade acelere a geração de emprego e renda.
" Um dos maiores obstáculos para o pequeno e médio empreendedor é a alta taxa de juros no Brasil. Quando a Prefeitura se sensibiliza com o empresariado, financiando a juros zero, esse dinheiro vai retornar para a cidade em mais emprego, crescimento das empresas e na própria arrecadação municipal. Todos ganham", declarou Sandro Petrobelli, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes( Abrasel).
Como participar
Para ter acesso ao crédito, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de abertura. Os limites de concessão variam de acordo com o porte do negócio :
· Até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e profissionais autônomos e liberais;
· Até R$ 50 mil para startups;
· Até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornais da cidade;
· Até R$ 200 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);
· Até R$ 300 mil para projetos especiais.
Os interessados podem realizar a inscrição online pelo site https://sites.niteroi.rj.gov.br/niteroi-empreendedora/, ou procurar o atendimento presencial no programa, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.
