Niterói: dirigentes de entidades que reúnem a iniciativa privada, como Firjan, Sebrae, CDL, Acierj, Ademi e Abrasel apoiaram a iniciativa - Evelen Gouvêa

Publicado 05/03/2026 12:07

Niterói - A Prefeitura deu um passo histórico no apoio ao empreendedorismo local, nesta quinta-feira (04), com o início oficial da liberação dos financiamentos do programa Niterói Empreendedora.

A iniciativa representa um investimento de R$ 200 milhões provenientes do Tesouro Municipal, oferece linhas de crédito com taxa de juro zero, carência de 12 meses e prazo de até 36 meses para pagamento. Quase cinco mil empreendedores já solicitaram a linha de crédito e cerca de mil estão na fase final de obtenção dos empréstimos. Os primeiros 31 contemplados receberam os cheques simbólicos no auditório do Caminho Niemeyer.



“É um reconhecimento que sem a iniciativa privada não há desenvolvimento da cidade. Sem o nosso empreendedor e um ambiente amigável aos investimentos, nós não vamos chegar onde precisamos chegar. A gente acredita no empreendedor e é por isso que Niterói é próspera e dinâmica. Então, que vocês façam bom proveito desses recursos para inovar, para ampliar, para gerar mais oportunidades, mais empregos na cidade", afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante o evento.



Uma das primeiras beneficiadas foi Thais Floriano, dona de uma boutique em Icaraí. Ela obteve um financiamento de 200 mil reais para expandir a loja.



"Minha Loja tem sete anos e a gente precisava expandir. Sou muito grata à Prefeitura porque agora vou poder ter um espaço maior para atender melhor nossos clientes. Esse financiamento com juros zero vai viabilizar esse sonho", elogiou Thaís.



Outra contemplada com a linha de crédito foi a médica e microempreendedora Verena Máximo, que conseguiu um financiamento de 42 mil.



"Esse programa é excelente porque vou conseguir melhorar os equipamentos do meu consultório e, consequentemente, oferecer um melhor atendimento à população", disse.



O programa, regulamentado no início do ano, é destinado a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, startups, permissionários e microempresas da cidade. Os recursos são provenientes do próprio Município e a operacionalização do crédito é feita por meio de uma parceria inédita entre a Prefeitura, o Banco Santander e a plataforma tecnológica Open Co.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, destacou o caráter inovador do programa e a estrutura montada para atender a população.



"Superamos desafios significativos, especialmente na implementação de um processo totalmente digital, impessoal e seguro, em conformidade com a legislação de proteção de dados. Adicionalmente, conseguimos superar as complexidades da burocracia contábil brasileira. Hoje, celebramos, juntamente com o prefeito Rodrigo Neves, a entrega deste programa, que acreditamos ser um marco no desenvolvimento municipal em cidades de médio e grande porte. Trata-se de uma iniciativa verdadeiramente inovadora", destacou Fabiano.



Dirigentes de entidades que reúnem a iniciativa privada, como Firjan, Sebrae, CDL, Acierj, Ademi e Abrasel disseram que a iniciativa da Prefeitura vai permitir que a cidade acelere a geração de emprego e renda.



" Um dos maiores obstáculos para o pequeno e médio empreendedor é a alta taxa de juros no Brasil. Quando a Prefeitura se sensibiliza com o empresariado, financiando a juros zero, esse dinheiro vai retornar para a cidade em mais emprego, crescimento das empresas e na própria arrecadação municipal. Todos ganham", declarou Sandro Petrobelli, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes( Abrasel).



Como participar



Para ter acesso ao crédito, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de abertura. Os limites de concessão variam de acordo com o porte do negócio :



· Até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e profissionais autônomos e liberais;

· Até R$ 50 mil para startups;

· Até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornais da cidade;

· Até R$ 200 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);

· Até R$ 300 mil para projetos especiais.



Os interessados podem realizar a inscrição online pelo site https://sites.niteroi.rj.gov.br/niteroi-empreendedora/, ou procurar o atendimento presencial no programa, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.