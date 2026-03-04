Niterói: Defesa Civil foi ajudar Juiz de Fora - Divulgação

Publicado 04/03/2026 12:49

Niterói - A Prefeitura está prestando apoio técnico ao município de Juiz de Fora (MG) nas ações de enfrentamento às fortes chuvas que afetaram a região. Uma equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil atua na avaliação de áreas de risco. O município mineiro sofre impactos provocados por temporais, que causaram alagamentos e deslizamentos em diferentes regiões da cidade.

O apoio partiu de uma ligação do prefeito Rodrigo Neves que entrou em contato, na semana passada, com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e colocou a estrutura técnica e operacional de Niterói à disposição para colaborar no que for necessário. A equipe que está em campo na cidade mineira é formada por profissionais especializados que atuam em vistorias em campo, identificação de vulnerabilidades e mapeamento técnico das áreas mais sensíveis, contribuindo de maneira estratégica para o planejamento das próximas etapas de estabilização, recuperação e reconstrução.

Reconhecida como referência nacional em políticas de prevenção e gestão de riscos, Niterói acumula ampla experiência em operações de cooperação com outros municípios brasileiros que enfrentaram eventos extremos. A Defesa Civil do município já atuou em diferentes regiões do país, como no sul da Bahia, Petrópolis e Rio Grande do Sul.

De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros, o trabalho técnico é essencial para orientar decisões estratégicas após eventos de grande impacto. “Estamos prestando apoio técnico a Juiz de Fora com uma equipe qualificada, focada na avaliação em campo, identificação de riscos remanescentes e suporte no mapeamento das áreas mais sensíveis. Essa atuação se apoia na vivência que acumulamos em operações complexas realizadas em outras regiões do país. O objetivo é subsidiar decisões estratégicas para a reconstrução. Em situações como essa, a resposta precisa ser integrada, com articulação entre os diferentes níveis de governo. Seguimos, ainda, analisando novas possibilidades de cooperação, dentro da capacidade de apoio que Niterói pode oferecer", afirmou Walace Medeiros.

Encontro sobre resiliência nas cidades - Na próxima quinta-feira (05), Niterói receberá a diretoria do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Prefeitas/Prefeitos para um encontro sobre o financiamento a investimentos em resiliência das cidades. O objetivo é compartilhar a experiência exitosa sobre resiliência climática com as cidades do Brasil e da América do Sul e apoiar o desenvolvimento de projetos em cidades como Juiz de Fora.