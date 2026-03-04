Niterói: Defesa Civil foi ajudar Juiz de ForaDivulgação
Niterói presta apoio técnico a Juiz de Fora após fortes chuvas
Equipe especializada fará vistorias e mapeamento para ajudar na recuperação e reconstrução do município mineiro e reforça posição de referência em Defesa Civil
Prédio da Caixa: iniciativa privada tem até segunda para solicitar autorização para apresentar propostas de retrofit
Projeto prevê transformação do imóvel em empreendimento de uso misto na Avenida Amaral Peixoto
Niterói prorroga prazo para quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa
Contribuintes podem fazer a regularização até 29 de maio com descontos e pagamento à vista ou parcelado
Marcos Hasselmann abre show do Roupa Nova em Santa Rosa
Reabertura do Ginásio Salesiano está sendo aguardada na cidade há tempos
Niterói entrega os cheques do segundo edital do Aluguel Universitário
Mais de mil e cem estudantes de baixa renda já são beneficiados pelo maior programa de moradia estudantil do Brasil
Mês da Mulher tem espetáculo teatral gratuito na Sala Nelson Pereira dos Santos
Lobianco Produções realiza a peça Elas também...só pensam naquilo
