Niterói: estudantes de baixa renda já são beneficiados pelo maior programa de moradia estudantil do Brasil - Reprodução

Niterói: estudantes de baixa renda já são beneficiados pelo maior programa de moradia estudantil do BrasilReprodução

Publicado 03/03/2026 06:38

Niterói - A Prefeitura entrega nesta terça-feira (3), no Reserva Cultural, em São Domingos, os cheques simbólicos para os estudantes contemplados no segundo edital do Aluguel Universitário. Ao todo, 1153 beneficiários já estão ativos no programa.



Reconhecido como o maior programa municipal de auxílio-moradia para estudantes do Brasil, a iniciativa paga um subsídio de R$ 700 mensais para que alunos de baixa renda de instituições públicas e privadas possam custear sua moradia.

O Aluguel Universitário também cumpre um papel estratégico dentro do projeto de revitalização do Centro da cidade, trazendo vida e movimento para a região. Os imóveis escolhidos para moradia devem estar localizados na área de abrangência, que inclui o Centro e partes dos bairros de São Domingos e São Lourenço.