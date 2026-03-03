Niterói: comédia de costumes é encenada gratuitamente na Sala Nelson, em São DomingosDivulgação
De autoria do ator, diretor e dramaturgo Anselmo Fernandes, com produção executiva da experiente Ana Lobianco, a peça mostra a vida de quatro mulheres se conhecem de forma inusitada e se tornam, como se diz por aí, “novas amigas de infância”. As personagens passam, então, a se reunir para um “papo de amigas”, no qual colocam suas histórias, medos, experiências, decepções, fantasmas e loucura pessoal em jogo. A vida e a existência destas mulheres desenrola o espetáculo -- com trilha sonora escolhida especialmente para cada situação, com músicas da padroeira da liberdade, a imortal Rita Lee.
Uma peça autoral leve e divertida, mas que faz pensar sobre a mulher. Faz o público se entreter e mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser. Chegue cedo para pegar seu ingresso gratuito e não perca a chance de prestigiar o teatro local. A ação cultural é iniciativa da Lobianco Produções, com apoio institucional da Fundação de Arte de Niterói (FAN).
SERVIÇO:
Peça: Elas também...só pensam naquilo
Elenco: Flavia Pepe, Chris Franco, Giselle Santyago, Shana Magalhães, Renan Colloci e Marcel Barboza
Texto e Direção: Anselmo Fernandes
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
Endereço: Rua Visconde de Rio Branco, 880 Niterói
Data: 14 de Março, Sábado, às 20 horas
Valor: Entrada franca. Sujeito a Lotação. Retirada dos ingressos 2h antes da atração
Sonoplastia: Miguel Thiengo
Fotografia: Bruno Araújo
Apoio produção: Marcia Marinho
Classificação etária: 16 anos
Duração: 60 minutos
Realização: Lobianco Produções
Apoio: Fundação de Artes de Niterói
